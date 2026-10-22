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Pokrenuta istraga protiv zamjenika gradonačelnika Pekinga

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22.10.2026 10:58

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Покренута истрага против замјеника градоначелника Пекинга

Zamjenik gradonačelnika Pekinga Sja Linmao nalazi se pod istragom zbog "sumnje na ozbiljno kršenje discipline i zakona", saopštila je kineska nacionalna agencija za borbu protiv korupcije.

Sja /56/, koji ima i funkciju zamjenika člana Centralnog komiteta vladajuće Komunističke partije, prvi je po rangu među osam zamjenika gradonačelnika Pekinga.

On je bio je zadužen za svakodnevno vođenje poslova opštinske administracije, pokazuju zvanični dokumenti.

Komunistička partija Kine će sljedeće sedmice u Pekingu održati ključnu sjednicu o unutrašnjem upravljanju i disciplini, prenosi Srna.

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peking

Gradonačelnik

Kina

Sja Linmao

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