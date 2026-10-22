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Da li je Ursula fon der Lajen pobjegla iz sale zbog riječi slovačkog poslanika

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22.10.2026 11:27

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Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен говори током конференције за медије у сједишту ЕУ у Бриселу, сриједа, 15. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Ursula fon der Lajen, predsjednik Evropske komisije, napustila je salu Evropskog parlamenta dok je slovački poslanik Milan Ugrik, lider stranke Republika, oštro kritikovao rukovodstvo EU.

Ugrik je optužio Brisel da planira da izdvoji još 70 milijardi evra za nastavak sukoba u Ukrajini, dok se građani Evrope suočavaju sa rastom cijena i sve većim troškovima života.

Poručio je da bi taj novac trebalo usmjeriti na pomoć mladima, porodicama i preduzećima, a evropske zvaničnike pozvao da podnesu ostavke ako nisu u stanju da riješe krizu.

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Ursula fon der Lajen

Evropska komisija

Ukrajina

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