Da li je Ursula fon der Lajen pobjegla iz sale zbog riječi slovačkog poslanika

Ugrik je optužio Brisel da planira da izdvoji još 70 milijardi evra za nastavak sukoba u Ukrajini, dok se građani Evrope suočavaju sa rastom cijena i sve većim troškovima života.

Poručio je da bi taj novac trebalo usmjeriti na pomoć mladima, porodicama i preduzećima, a evropske zvaničnike pozvao da podnesu ostavke ako nisu u stanju da riješe krizu.