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"Evropa u stanju najdublje energetske krize"

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22.10.2026 11:07

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Evropa je trenutno u stanju najdublje krize u energetskom sektoru, ocijenio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

On je na Evroazijskom ekonomskom forumu u Veroni rekao da Evropa nastavlja da kupuje ruski gas, uprkos porastu cijena, i da to ne treba zaboraviti.

"Mnogi su bili iznenađeni našim radom sa SAD u polju ekonomije, ali sada žele da se pridruže procesu i nema sumnje da će evropske kompanije, čim postignemo još dogovora sa Vašingtonom, nastupiti sve odlučnije, kako ne bi zaostale", izjavio je Dmitrijev.

On je istakao da očekuje da će se na predstojećem forumu SAD, Rusije i Njemačke razmotriti pragmatična rješenja u energetskom sektoru, uz napomenu da njemačku stranu predstavljati članovi Alternative za Njemačku, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kiril Dmitrijev

Rusija

Sjedinjene Američke Države

Evropa

energetska kriza

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