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Tramp pozdravio Putinovu odluku

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22.10.2026 11:40

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Трамп поздравио Путинову одлуку
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp ocijenio je potez ruskog lidera Vladimira Putina da oslobodi američkog državljanina Stivena Habarda, osuđenog u Rusiji zbog borbe na strani ukrajinske vojske, kao "nevjerovatnu stvar".

Odgovarajući na pitanja novinara u bazi "Endruz" o posljednjem telefonskom razgovoru sa Putinom, Tramp je rekao da je pitao ruskog predsjednika da oslobodi Habarda.

"Putin je pristao da to učini. To veoma cijenimo", dodao je američki predsjednik.

Habard je osuđen u Rusiji zbog učešća u borbenim operacijama zajedno sa ukrajinskim snagama.

Moskovski gradski sud ga je 2024. godine osudio na šest godina i 10 mjeseci zatvora opšteg režima. On je priznao optužbe. Vrijeme koje je proveo u pritvoru počevši od 2022. godine uračunato je u zatvorsku kaznu.

Vijest o oslobađanju Amerikanca stigla je tokom jučerašnje posjete specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa Sankt Peterburgu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za TASS da je Putin donio odluku o oslobađanju Habarda kao gest dobre volje, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Vladimir Putin

Amerika

Rusija

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