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Banka otpušta 5.000 ljudi, nakon što se okrenula vještačkoj inteligenciji!

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22.10.2026 11:20

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Британски гигант Барклис банка саопштила је да очекује смањење броја запослених за око 5.000 до краја 2026. године, након што се окренула вјештачкој интелигенцији /ВИ/ ради ефикаснијег процеса рада.
Foto: YouTube/printscreen

Britanski gigant Barklis banka saopštila je da očekuje smanjenje broja zaposlenih za oko 5.000 do kraja 2026. godine, nakon što se okrenula vještačkoj inteligenciji /VI/ radi efikasnijeg procesa rada.

Bankarska grupa navela je da je to oko pet odsto ukupnog broja njenih zaposlenih, kojih je krajem 2025. godine širom svijeta bilo oko 93.000.

Oko 1.000 radnih mjesta ukinuto je tokom prve polovine 2026. godine, a ostatak je raspoređen na drugu polovinu godine, prenosi agencija DPA.

Većina otkaza odnosi se na operativne i funkcionalne uloge u banci.

Iz uprave je saopšteno da je ovo "rezultat dugogodišnjih investicija u tehnologiju, koje se nastavljaju".

Usvajanje VI da bi se pojedini radni procesi učinili efikasnijim omogućava banci da zaposli manje ljudi na pozicijama kao što su programeri.

Barklis banka se približava kraju trogodišnje strategije za poboljšanje učinka, koja je uključivala značajno smanjenje troškova i jačanje tehnoloških kapaciteta, prenosi Srna.

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Velika Britanija

banka

otpuštanje radnika

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