Skandal u OS BiH: Uhapšen oficir zbog droge, u kancelariji pronađena bomba

U Novom Travniku je 14. oktobra uhapšen A. S., kapetan Oružanih snaga BiH i pripadnik Brigade taktičke podrške OS BiH iz reda bošnjačkog naroda, nezvanično saznaje ATV iz izvora bliskih Oružanim snagama BiH.

Prema informacijama, policija je tokom pretresa njegove privatne imovine pronašla oko 100 grama materija za koje se sumnja da su kanabis i kokain, kao i vagu za precizno mjerenje.

O svemu se oglasila i MUP SBK-a.

"Dana 14.10.2026. godine, u vremenskom periodu od 18.40 do 19.25 časova, u Ulici Memeda Spahe bb, grad Novi Travnik, policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga OKP PU Travnik i OKP PS Novi Travnik, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Travnik, a na osnovu pismene naredbe Opštinskog suda u Travniku, izvršili su pretres stana koji koristi lice A. S., rođeno 1994. godine, iz Novog Travnika. Prilikom pretresa pronađena je određena količina zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu „kanabis“, kao i određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakovanja asocira na opojnu drogu „kokain“, te digitalna vaga za precizno mjerenje", navode iz MUP-a SBK.

Dan nakon hapšenja, pripadnici Vojne policije izvršili su pregled službene prostorije na vojnoj lokaciji Rajlovac, gdje je pronađena ručna bomba „Ženeva“.

Iako je naknadno navedeno da bomba nije funkcionalna i da ne sadrži eksplozivno punjenje, izvori bliski OS BiH tvrde da je riječ o modelu koji je proizvođen isključivo kao bojevo sredstvo.

Izvori ATV-a tvrde da postoje pokušaji da se informacije o pronalasku bombe unutar vojnog objekta ne iznose u javnost.

Ostaje otvoreno pitanje kako se bomba našla u službenim prostorijama Oružanih snaga BiH i da li su nadležni preduzeli sve zakonom propisane mjere.