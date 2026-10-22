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Državljanina BiH zatekli ispod automobila: Policija pronašla više od 17 kilograma droge

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22.10.2026 09:53

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Држављанина БиХ затекли испод аутомобила: Полиција пронашла више од 17 килограма дроге
Foto: Policija Hrvatska

Splitska policija je u tri odvojene akcije u Omišu, Dugopolju i na području Imotskog pronašla više od 17 kilograma različitih vrsta droge, oružje i municiju, te uhapsila tri muškarca, među kojima je i državljanin BiH, saopšteno je u srijedu iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Policija je u utorak u Omišu pretresla kuću i druge prostorije koje koristi 29-godišnji muškarac. U sportskoj torbi pronađeno je šest vakuumiranih kesica sa ukupno 5.842 grama amfetamina.

Muškarac je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa droge, nakon čega je doveden u Policijsku stanicu Omiš na kriminalističku obradu. Po njenom završetku biće predat pritvorskom nadzorniku.

Državljanin BiH zatečen ispod automobila

Istog dana, oko 20.45 časova, policajci su tokom redovnog obilaska terena u Dugopolju primijetili muškarca koji je ležao ispod automobila i iz njegovog podvozja izvlačio kesice.

Policajci su mu prišli i utvrdili da je riječ o državljaninu Bosne i Hercegovine, rođenom 1996. godine.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a policija je oduzela osam plastičnih kesica u kojima se nalazilo ukupno 11.210 grama amfetamina.

Državljanin BiH je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa droge. Priveden je na kriminalističku obradu, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku.

Pronađeni kokain, marihuana i oružje

U trećoj akciji, na području Imotskog, policija je pretresla prostorije koje koristi muškarac rođen 1972. godine.

Tom prilikom pronađena je manja količina marihuane, 10 kesica kokaina pripremljenog za prodaju, kao i oružje i municija.

Iz policije je saopšteno da će i ovaj muškarac, nakon završetka kriminalističke obrade, biti predat pritvorskom nadzorniku.

(Hercegovina.info)

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Oružje

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Split

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