Slučaj šaranja murala u Istočnom Sarajevu biće predat Okružnom tužilaštvu

Ranije je i iz Tužilaštva BiH saopšteno da je dežurni tužilac zaprimio slučaj, ali kako je ATV nezvanično saznao MUP Republike Srpske, Policijska uprava Istočno Sarajevo će slučaj predati Okružnom tužilaštvu.

Pravni stručnjaci su za ATV pojasnili da oba zakonodavstva imaju krivično djelo raspirivanja međunacionalne mržnje, ali je pitanje da li će se primjenjivati sporni član 145a nametnutog, tzv "Inckovog Zakona".

„Što se tiče same nadležnosti Tužilaštva, evo ovdje imamo krivična djela koja su definisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske, ali i Krivičnim zakonom BiH. Član 359. Krivičnog zakonika Republike Srpske, mi imamo definisano krivično djelo „Javno pozivanje na nasilje i mržnju“ i to je nešto gdje bi se moglo da se zasnuje nadležnost Okružnog javnog tužilaštva, ali imamo i član 145 i 145a krivičnog zakona Zakona BiH, koji govori o izazivanju rasne, vjerske i nacionalne mržnje netrepeljivost. Tako da oko same nadležnosti uvijek je bitno ko je prvi zasnovao nadležnost, a onda ukoliko dođe do sukoba nadležnosti o tome će se posebno odlučivati“, rekao je pravnik Milan Petković.

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Ono što je važno, kako navodi Petković je provođenje svih neophodnih istražnih radnji te da se prikupe neophodni dokazi, a najmanje važno u ovom slučaju jeste ko će voditi slučaj već je važniji epilog pomenutog istražnog postupka.

„Onaj tužilac dežurni, koji je zadužio ovaj predmet treba da sprovede sve potrebne predistražne radnje i da utvrdi sve činjenice koje su bitne za eventualno poštovanje ovog krivičnog djela. Ko je počinilac, da se obezbijede dokazi, i da onda on nakon toga može da pokrene istragu ili može donijeti tužilačke odluke. Podizanje eventualno kasnije i svega ostaloga. Samo je bitno da se ovo ne uradi, da kažem kolokvijalno, traljavo, neprofesionalno, i da zbog ovog sukoba nadležnosti se ne desi dovoljno dobro dokazi i da kasnije ovaj predmet padne i da ne dođe do podizanja optužnice zato što nisu adekvatno prikupljeni dokazi“, rekao je Petković.