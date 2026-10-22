Zbog ovoga NBA gubi poštovanje – Bol šetao sa loptom u ruci, sudije ništa

Nova NBA sezona donijela je u srijedu uveče prvi kompletan program utakmica, a već na samom početku nije nedostajalo spornih situacija. Navijači su dobili priliku da prvi put vide Lamela Bola u tandemu sa Entonijem Edvardsom u dresu Minesota Timbervulvsa, ali je pažnju privukla i jedna sudijska odluka koja je izazvala nevjericu među komentatorima.

Bol je odlično započeo nastup za Minesotu i u prvom poluvremenu ubacio 16 poena, uz šut za tri poena 4/8.

Međutim, jedan njegov karakterističan šut iz koraka unazad postao je glavna tema zbog onoga što mu je prethodilo.

Dok se namještao za šut i iskoračio iza linije za tri poena, djelovalo je da je napravio najmanje četiri koraka, a zatim i dodatni skok-zaustavljanje prije nego što je uputio loptu ka košu.

Bol je odlično započeo nastup za Minesotu i u prvom poluvremenu ubacio 16 poena, uz šut za tri poena 4/8.

Međutim, jedan njegov karakterističan šut iz koraka unazad postao je glavna tema zbog onoga što mu je prethodilo.

Dok se namještao za šut i iskoračio iza linije za tri poena, djelovalo je da je napravio najmanje četiri koraka, a zatim i dodatni skok-zaustavljanje prije nego što je uputio loptu ka košu.

Sudije, međutim, nisu reagovale, što je dodatno podgrijalo raspravu o kriterijumu suđenja u NBA ligi.

"That's a travel." How many steps from LaMelo? 😭 https://t.co/pmuhYg1zQb — SportsCenter (@SportsCenter) October 22, 2026

NBA arbitri već dugo su na meti kritika zbog nedosljednog kažnjavanja koraka.

Iako navijači često prihvataju nešto blaži kriterijum kako bi se sačuvao ritam utakmice, ovakve situacije izazivaju posebnu pažnju jer ostavljaju utisak da se pravila ne primjenjuju jednako na sve igrače, prenosi b92.