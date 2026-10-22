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Hjuston savladao Dalas na otvaranju sezone, Bogdanović upisao prvu pobjedu sa novim klubom

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22.10.2026 06:58

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Кошаркаш Оклахома Сити тандера Брукс Барнхајзер (23) полаже лопту у кош преко кошаркаша Хјустон рокетса Кадира Коупленда (25) током четврте четвртине припремне утакмице НБА лиге, одигране у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Хјустону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Kevin M. Cox

Košarkaši Hjuston roketsa pobijedili su Dalas maverikse rezultatom 128:110 (32:26, 38:12, 30:38, 28:34) na početku nove sezone NBA lige. Bogdan Bogdanović postigao je pet poena, uz šut iz igre 2/3, i upisao prvu pobjedu sa Hjustonom.

Hjuston je na najbolji način otvorio novu sezonu, pošto je pred svojim navijačima u „Tojota centru“ nadigrao Dalas i već u prvom poluvremenu stekao ubjedljivu prednost.

Iako je Dalas dobro počeo utakmicu, domaći su preuzeli kontrolu tokom druge četvrtine. Roketsi su taj period igre dobili rezultatom 38:12, pa su na odmor otišli sa čak 32 poena prednosti. Dobra odbrana i efikasnost u napadu omogućili su Hjustonu da u nastavku meča održava ubjedljivo vođstvo.

Prednost domaćeg tima u jednom trenutku iznosila je i 37 poena, dok je Dalas u posljednjoj četvrtini uspio samo da ublaži poraz.

Kevin Durent i Džabari Smit junior predvodili su Hjuston sa po 30 poena. Alperen Šengun dodao je 23 poena, dok je Amen Tompson zabilježio 16 poena i deset skokova. Fred Vanvlit je, uz povratak na parket poslije duge pauze zbog povrede, podijelio 11 asistencija.

U redovima Dalasa najefikasniji je bio Kuper Fleg sa 32 poena, dok je Kajri Irving postigao 15.

Bogdanović je na početku nove sezone zabilježio pet poena, uz šut iz igre 2/3, čime je doprinio trijumfu svog tima. Srpski košarkaš tako je sezonu otvorio pobjedom u dresu Hjustona, koji je najavio ambicije da napravi iskorak u odnosu na prethodnu takmičarsku godinu.

(RTS)

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Tagovi :

košarka

Bogdan Bogdanović

Hjuston Rokets

NBA

Dalas

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