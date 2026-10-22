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Poznat identitet muškarca koji je poginuo u teškom udesu kod Bijeljine

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22.10.2026 11:04

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Тешка саобраћајна несрећа на обилазници око Бијељине.
Foto: InfoBijeljina

Dvadesettrogodišnjak čiji su inicijali J.M. poginuo je u saobraćajnoj nesreći na zaobilaznici u Bijeljini, dok je lice P.G. sa teškim povredama prevezeno u bijeljinsku bolnicu, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Saobraćajna nesreća dogodila se juče u 17.30 časova, na kraku od kružnog toka Agrotržnog centra prema raskrsnici Velika Obarska.

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U sudaru su učestvovali teretno vozilo "man" kojim je upravljao P.G. i teretno vozilo "pežo" kojim je upravljao J.M.

U saopštenju se navodi da je naređena obdukcija tijela poginulog.

Dežurni tužilac rukovodio je uviđajem koji su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke.

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Tagovi :

udes

Bijeljina

Saobraćajna nesreća

Kamion

Obilaznica

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