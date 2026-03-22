"Neka mu je na čast!" Zorana oštro o Toniju Cetinskom

Mlada pjevačica Zorana Mićanović priznala je da je ovih dana skoncentrisana na karijeru i nove pjesme.

Fokus joj je da izbaci svoje četiri pjesme i krene u akciju sa spotovima pošto je, kako kaže, lijena, a potom je prokomentarisala odgovor pjevača Tonija Cetinskog da će se možda izviniti građanima Srbije zbog svoje nedavne izjave povodom otkazivanja koncerta u Novom Sadu.

Ne bi previše dužila na tu temu, samo je rekla da mu to ide na čast i obraz.

Najveći fokus je, kako ističe, na Jakovu Jozinoviću kojem treba da se skine kapa, jer je mlad i došao u Novi Sad bez ikakvih problema bilo gdje, naglašavajući da ne vidi da treba da postoji problem bilo gdje i da treba da se širi ljubav i poštovanje sa obje strane.

Na pitanje da li bi otišla na koncert Jakova Jozinovića, Zorana kaže da bi naravno, ali nije bilo karata kada je zvala za Sava centar, pa je ostala bez koncerta, prenosi Telegraf.