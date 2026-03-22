Ana i Rale se iselili iz kuće! Komšije otkrile: "Vila nije u njihovom vlasništvu", evo gdje sad žive

Nakon turbulentnog perioda ispunjenog skandalima, svađama i pomirenjima, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ponovo su u centru pažnje javnosti.

Iako se činilo da su pronašli mir daleko od gradske buke, njihova svakodnevica doživjela je nagli preokret.

Naime, par je donio važnu životnu odluku i napustio vilu na Avali u kojoj su boravili više od godinu dana.

Kako navode izvori iz njihovog okruženja, nekretnina nije bila u njihovom vlasništvu, već su je iznajmljivali, zbog čega su krajem prošle godine odlučili da raskinu zakup i vrate se u grad.

Ova kuća ranije je dospela u fokus javnosti zbog burnog incidenta, kada je pjevačica prijavila partnera za nasilje, dok je on tvrdio da je ona oštetila deo inventara. Uprkos svemu, njihov odnos je opstao, ali su okolnosti uticale na novu promienu.

Ljubavni par je ljeto prethodne godine proveo u ovoj vili, koja u okviru imanja ima bazen i ogromnu terasu, a nalazi se na takvoj lokaciji da im je privatnost bila strogo zagarantovana.

Prema riječima komšija, isjeljenje je proteklo bez problema, a u vilu su se ubrzo uselili novi stanari, koji čak razmatraju i njenu kupovinu.

- Ana i Rale su se u decembru iselili. Vila nije bila u Raletovom vlasništvu, iznajmljivali su je više od godinu dana. Krajem prošle godine, otkazali su zakup i izneli su sve svoje stvari - otkrio je jedan od komšija za medije i dodao:

- Nije bilo nikakvih problema, ni sa njima, ni sa komšijama prilikom iseljenja. Vjerovatno im tokom zime ova lokacija prosto ne odgovara. U kuću su se ubrzo uselili novi stanari koji razmišljaju i da je kupe. Njihov automobil je svakodnevno u dvorištu, a promenili su čak i poštansko sanduče - rekao je komšija za Blic

Razlog napuštanja ove luksuzne oaze, između ostalog, leži i u zdravstvenom stanju Gorana Ratkovića Raleta. Nakon što su mu dijagnostikovani srčani problemi, bilo je neophodno da bude bliže medicinskim ustanovama, što je ubrzalo njihovu odluku.

Trenutno, Ana i Rale žive na dvije adrese. Dok se njen stan na Voždovcu renovira, pjevačica sa ćerkom Tarom boravi u jednom beogradskom hotelu, dok se Rale vratio u svoj stan na Vračaru. Poznato je i da ga uskoro očekuje operacija, a Ana mu u tom periodu pruža punu podršku.

