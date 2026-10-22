Zabranjeni protesti u više francuskih gradova

Francuske vlasti u više gradova zabranile su proteste planirane za danas nakon sukoba i pljački tokom vikenda, u najnasilnijim nemirima u zemlji u posljednjih nekoliko godina.

Demonstracije planirane u Parizu, Lionu, Lilu i Grenoblu su zabranjene, što neki vide kao kršenje prava francuskog naroda na organizovanje protesta, prenio je AP.

Grupe srednjoškolaca i univerzitetskih studenata kažu da će nastaviti da se mobilišu, iako je jesenji školski raspust počeo ove sedmice.

Pariska policijska prefektura saopštila je da je zabrana neophodna s obzirom na rizik od uličnog nasilja.

Zabrana u Parizu trajaće do 20.00 časova po lokalnom vremenu i odnosiće se na područja koja obuhvataju predsjedničku Jelisejsku palatu, oba doma parlamenta i glavne željezničke stanice u gradu. Područja u centru Pariza koja su bila teško pogođena pljačkama takođe su obuhvaćena.

Nemiri u Parizu i drugim francuskim gradovima izazvali su snažnu reakciju Vlade. Noćni policijski čas uveden je u pojedinim dijelovima glavnog grada, kao i u drugim gradovima, gdje je uspostavljen mir, prenosi Srna.