Cijelo bogatstvo Lijama Pejna pripalo jednoj osobi: Otkriveno kome ide skoro 30 miliona

Nakon tragične smrti nekadašnjeg člana grupe „One Direction“, Lijama Pejna, u javnost su dospjeli zvanični sudski dokumenti koji otkrivaju kako će biti raspodijeljeno njegovo višemilionsko bogatstvo.

Slavni pjevač, koji je preminuo u 31. godini nakon pada sa terase na trećem spratu hotela u Buenos Ajresu, nije ostavio testament, pa se njegova zaostavština dijeli prema britanskim zakonskim propisima.

Lijam Pejn ostavio je iza sebe imovinu procijenjenu na više od 24 miliona funti. U njegovu zaostavštinu, pored novčanih sredstava, ulaze i luksuzna nekretnina u Bakingemširu, kao i druga vrijedna imovina.

S obzirom na to da Pejn u trenutku smrti nije bio u braku, britanski zakon o nasljeđivanju jasno nalaže da se, u slučaju nepostojanja testamenta, cjelokupna imovina prenosi na najbližeg krvnog srodnika, u ovom slučaju na njegovog jedinog sina Bira.

Bivša supruga upravlja fondom

Iako cjelokupna imovina pripada maloljetnom Biru, novcem će se upravljati u njegovom interesu preko posebnog fonda sve dok ne postane punoljetan.

Prema sudskim dokumentima, ovlašćenje za upravljanje zaostavštinom preuzela je dječakova majka, pjevačica Šeril Kol, zajedno sa advokatom Ričardom Markom Brejom. Oni su zvanično zaduženi da vode računa o finansijskim sredstvima u interesu maloljetnog Bira.

S druge strane, bivša djevojka Kejti Kasidi, koja je sa Pejnom boravila u Argentini nekoliko dana prije tragedije, vjerovatno neće dobiti ništa od pjevačeve imovine.

Ni njegovi roditelji neće naslijediti milione, jer zakonski propisi daju punu prednost pjevačevom sinu.

Tragičan kraj u Buenos Ajresu

Podsjetimo, čuveni pjevač tragično je izgubio život 16. oktobra 2024. godine. Kao zvanični medicinski uzrok smrti navedena je „politrauma“, odnosno višestruke povrede zadobijene prilikom pada sa balkona na trećem spratu hotela u Buenos Ajresu.

U Argentini je pet osoba optuženo u vezi sa njegovom smrću, a menadžer hotela, recepcionar i Pejnov prijatelj terete se za ubistvo iz nehata.