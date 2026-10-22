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Hidroelektrane na Drini proizvele više od 712 gigavat-časova struje

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22.10.2026 13:41

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Foto: ATV

Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ iz Višegrada od početka godine do kraja septembra proizvelo je 712,62 gigavat-časova električne energije, čime je ostvareno oko 78,3 odsto godišnjeg plana proizvodnje.

Godišnjim planom predviđena je proizvodnja od 919 gigavat-časova električne energije, a dosadašnji rezultati ostvareni su u uslovima nepovoljne hidrološke situacije, koja je u pojedinim mjesecima uticala na rad proizvodnih kapaciteta.

Kako su za ATV naveli iz „Hidroelektrana na Drini“, proizvodnja električne energije premašila je planirane vrijednosti u januaru, februaru i avgustu.

S druge strane, tokom preostalih šest mjeseci proizvodnja je bila ispod plana, prvenstveno zbog nepovoljnih hidroloških prilika.

Uprkos oscilacijama u proizvodnji, preduzeće je tokom prvih devet mjeseci godine ostvarilo više od tri četvrtine planirane godišnje proizvodnje električne energije.

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HE na Drini

HE Višegrad

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