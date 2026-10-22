Hidroelektrane na Drini proizvele više od 712 gigavat-časova struje

Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ iz Višegrada od početka godine do kraja septembra proizvelo je 712,62 gigavat-časova električne energije, čime je ostvareno oko 78,3 odsto godišnjeg plana proizvodnje.

Godišnjim planom predviđena je proizvodnja od 919 gigavat-časova električne energije, a dosadašnji rezultati ostvareni su u uslovima nepovoljne hidrološke situacije, koja je u pojedinim mjesecima uticala na rad proizvodnih kapaciteta.

Kako su za ATV naveli iz „Hidroelektrana na Drini“, proizvodnja električne energije premašila je planirane vrijednosti u januaru, februaru i avgustu.

S druge strane, tokom preostalih šest mjeseci proizvodnja je bila ispod plana, prvenstveno zbog nepovoljnih hidroloških prilika.

Uprkos oscilacijama u proizvodnji, preduzeće je tokom prvih devet mjeseci godine ostvarilo više od tri četvrtine planirane godišnje proizvodnje električne energije.