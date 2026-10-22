Ni sirće ni limunov sok ne uništavaju bakterije na sirovoj piletini: Šta raditi umjesto pranja

Pranje sirove piletine pod mlazom vode mnogima je uobičajen dio pripreme ručka. Ipak, institucije za bezbjednost hrane savjetuju da se meso ne pere jer voda može da raznosi bakterije po kuhinji.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) navodi da sirova piletina može sadržavati bakterije koje izazivaju trovanje hranom. Prema preporukama ove institucije, piletina je spremna za termičku obradu i ne treba je prethodno prati.

Kapljice dosežu i do 80 centimetara

Irska agencija za bezbjednost hrane „Sejf fud“ (Safefood) pojašnjava da se prilikom pranja piletine stvaraju kapljice koje mogu sadržavati bakterije. One mogu dospjeti i do 80 centimetara od sudopera, odnosno otprilike na udaljenost ruke. Tako bakterije mogu završiti na posuđu koje se suši, drugoj hrani, kuhinjskom priboru i daskama za rezanje.

To je potvrdila i studija Ministarstva poljoprivrede SAD (USDA) iz 2019. godine. Kod 60 odsto učesnika koji su prali piletinu bakterije su pronađene u sudoperu, dok su kod 26 odsto bakterije sa piletine prenesene na zelenu salatu spremnu za jelo.

Zabilježeno je i prenošenje bakterija kod 31 odsto učesnika koji nisu prali meso. USDA to pripisuje nedovoljnom pranju ruku, kao i zagađenom sudoperu i kuhinjskom priboru.

Sirće i limun ne pomažu

Prema USDA, bakterije se ne uništavaju ispiranjem niti potapanjem mesa u slanu vodu, sirće ili limunov sok.

Škotska agencija za standarde hrane (Food Standards Scotland) takođe upozorava da pranje ne uklanja štetne bakterije, već povećava rizik od trovanja hranom.

Njihovo istraživanje među potrošačima pokazalo je da 51 odsto ispitanika vjeruje da svaku sirovu namirnicu treba oprati kako bi se uklonile bakterije.

Šta raditi umjesto pranja piletine?

CDC preporučuje nekoliko mjera koje pomažu u sprečavanju širenja bakterija i smanjenju rizika od trovanja hranom:

- Operite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi prije i poslije rukovanja sirovom piletinom.

- Koristite posebnu dasku za rezanje piletine kako biste spriječili prenošenje bakterija na druge namirnice.

- Ne stavljajte gotovu hranu na zagađene površine. Kuvanu hranu, svježe voće i povrće ne stavljajte na tanjir, dasku ili površinu na kojoj je bila sirova piletina.

- Operite pribor i radne površine nakon pripreme piletine, koristeći vruću vodu i deterdžent.

- Dobro termički obradite meso. Unutrašnja temperatura piletine treba da dostigne najmanje 74 stepena Celzijusa, a najpouzdanije je da to provjerite termometrom za hranu.

Ako na mesu ima nečega što želite da uklonite, USDA savjetuje da to mjesto obrišete vlažnim papirnim ubrusom, a zatim operete ruke.

Agencija „Sejf fud“ preporučuje i da ambalažu sirove piletine operete prije nego što je odložite u otpad za reciklažu.

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