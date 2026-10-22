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Za manje od 10 godina broj novinara u ovoj državi bi mogao pasti za čak 50 odsto

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22.10.2026 13:41

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За мање од 10 година број новинара у овој држави би могао пасти за чак 50 одсто

Broj novinara u Njemačkoj mogao bi da padne i do 50 odsto do 2035. godine, rekli su medijski stručnjaci u novoj studiji.

U izvještaju, koji su naručile njemačke medijske kuće ARD, ZDF i "Dojčlandradio", navodi se da bi smanjenje publike i prihoda medijskih kuća, uz porast vještačke inteligencije i rastuću moć tehnoloških kompanija, moglo dovesti do velikog pada broja radnih mjesta za reportere.

Studija, koja je predstavljena na konferenciji "Dani medija" u Minhenu, predstavila je četiri scenarija, u kojima bi broj novinara pao između 12 i 50 odsto do sredine sljedeće decenije.

U izvještaju se navodi da je 2023. godine u Njemačkoj bilo oko 40.000 profesionalnih novinara. U najgorem slučaju, do 2035. godine bi ih ostalo samo oko 20.000, navodi DPA.

Takođe, navodi se u istraživanju, ishod zavisi od toga koliko kreatori politike regulišu glavne tehnološke kompanije i da li medijske organizacije bliže sarađuju.

Studija sugeriše da će pad gledanosti i prihoda od oglašavanja vjerovatno teško pogoditi njemačke medije u narednoj deceniji. Publika bi mogla pasti između 18 i 47 odsto do 2035. godine, a prihodi od oglašavanja bi trebalo da padnu između 10 i 43 odsto.

Očekuje se da će velike tehnološke firme i dobavljači vještačke inteligencije nastaviti da rastu, što će otežati novinama, televizijskim emiterima i drugim tradicionalnim medijskim kompanijama da direktno dopru do svoje publike i ostvare prihod od svog sadržaja.

Izgledi su posebno sumorni u scenariju u kome velike tehnološke kompanije u velikoj mjeri dominiraju medijskim tržištem.

Studiju su sproveli istraživači Kristijan Cabel sa Tehničkog univerziteta u Kelnu i Ulrike Ron sa Univerziteta u Talinu na osnovu intervjua sa 34 stručnjaka iz oblasti akademske zajednice, oglašavanja, produkcije i medijske politike, prenosi Srna.

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Tagovi :

Njemačka

Novinar

posao

Vještačka inteligencija

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