Virus za koji se vjerovalo da ne zaražava ljude odnio život u Francuskoj

Autor:ATV redakcija
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Francusko Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvu infekciju čovjeka virusom "šamonda", otkrivenu kod pacijenta sa teškim slučajem poremećaja imuniteta koji je preminuo početkom oktobra.
U saopštenju se podsjeća da je pacijent liječen od teške bolesti u bolnici u Lionu.
Zvaničnici vjeruju da je infekcija nastala usljed ujeda zaražene mušice u istočnoj Francuskoj. Oni smatraju da su komplikacije na mozgu pacijenta vjerovatno povezane sa virusom.
Međutim, vlasti su naglasile da na osnovu trenutnih saznanja o ovom virusu, do danas nije identifikovan zdravstveni rizik za opštu populaciju, objavio je portal "Baha".
Virus, za koji se ranije vjerovalo da ne inficira ljude, prvi put je otkriven u Nigeriji 1960-ih i sporadično je registrovan u zapadnoj, istočnoj i južnoj Africi, kao i u Japanu. U Evropi je prvi put registrovan ljetos kod stoke.
Francuska je obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, prenosi Srna.
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