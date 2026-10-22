Virus za koji se vjerovalo da ne zaražava ljude odnio život u Francuskoj

Francusko Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvu infekciju čovjeka virusom "šamonda", otkrivenu kod pacijenta sa teškim slučajem poremećaja imuniteta koji je preminuo početkom oktobra.

U saopštenju se podsjeća da je pacijent liječen od teške bolesti u bolnici u Lionu.

Zvaničnici vjeruju da je infekcija nastala usljed ujeda zaražene mušice u istočnoj Francuskoj. Oni smatraju da su komplikacije na mozgu pacijenta vjerovatno povezane sa virusom.

Međutim, vlasti su naglasile da na osnovu trenutnih saznanja o ovom virusu, do danas nije identifikovan zdravstveni rizik za opštu populaciju, objavio je portal "Baha".

Virus, za koji se ranije vjerovalo da ne inficira ljude, prvi put je otkriven u Nigeriji 1960-ih i sporadično je registrovan u zapadnoj, istočnoj i južnoj Africi, kao i u Japanu. U Evropi je prvi put registrovan ljetos kod stoke.

Francuska je obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti, prenosi Srna.