Sutra promjena vremena, evo šta kažu meteorolozi

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje, koje će se tokom dana širiti od zapada ka svim krajevima.
Jutro će biti vedro i prohladno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu 12, u višim predjelima nula stepeni Celzijusovih. Maksimalna od 14 do 20, u višim predjelima 11 stepeni.
Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana južnih smjerova, dok se uveče na sjeveru očekuje pojačan, promjenljiv vjetar istočnih smjerova.
U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, prenosi Srna.
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