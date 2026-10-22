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Sutra promjena vremena, evo šta kažu meteorolozi

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22.10.2026 14:45

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Foto: BH Meteo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje, koje će se tokom dana širiti od zapada ka svim krajevima.

Jutro će biti vedro i prohladno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu 12, u višim predjelima nula stepeni Celzijusovih. Maksimalna od 14 do 20, u višim predjelima 11 stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana južnih smjerova, dok se uveče na sjeveru očekuje pojačan, promjenljiv vjetar istočnih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, prenosi Srna.

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