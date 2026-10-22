Mrtvi podržali kandidaturu za predsjednika Republike Srpske

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Mile Zoranovića iz Vlasenice, zbog sumnje da je na spiskovima podrške za učešće na izborima popisao mrtve ljude!

Potpise podrške Zoranović je skupljao za nezavisnog kandidata za predsjednika Republike Srpske Milana Anđelića za učešće na Opštim izborima 2022. godine, na kojima je ovaj kandidat osvojio svega 510 glasova.

Skupljao potpise kandidatu za predsjednika Republike Srpske

Tužilaštvo Zoranoviću na teret stavlja da je počinio krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave. U optužnici se navodi da je djelo počinjeno u periodu od 4. do 16. maja 2022. godine u Vlasenici.

”Kao lice odgovorno za prikupljanje i vjerodostojnost potpisa podrške optuženi je na obrascu, koji je sastavni dio prijave za ovjeru za učešće na izborima, prikupljajući potpise podrške za prijavu nezavisnog kandidata Milana Anđelića svjesno se potpisao u rubrike ”svojeručni potpis birača” u ime lica koja nisu imala pravo glasa”, navodi se, između ostalog, u optužnici.

Ovjereni potpisi više preminulih

Pojašnjava se da je Zorić u kolone upisao J.B. koji je preminuo 3. februara 2022. godine, D.S., koja je preminula 26. juna 2020. Godine, R.M. koja je preminula 21. jula 2020. godine, M.M., koji je preminuo 4. aprila 2022. godine.

”Potom je svojim potpisom, u svoje ime, svjesno ovjerio stranu 14. obrasca znajući da su na istoj, pored potpisa preminulog J.B, koji je lično falsifikovao, nalazi i od nepoznate osobe falsifikovani potpis P.R, koji je preminuo 14. marta 20221. godine”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je ovjerio i druge stranice obrasca na kojima su on lično ili nepoznato lice falsifikovali potpise B.P, koja je preminula 6. juna 2020. godine i potpis M.D. koja je preminula 4. februara 2022. godine.

Zaprijećena kazna do pet godina zatvora

Takođe, svjesno je falsifikovao rukopise S.O. koja je na pojedinim stranama obrasca navedena kao odgovorna osoba za prikupljanje potpisa podrške, iako potpise nije prikupljala. Lično je falsifikovao i potpise preminulih R.M. i M.M, te ovjerio obrazac na kojem je nepoznata osoba falsifikovala potpis K.R., koja je preminula 28. avgusta 2020. godine.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Vlasenici. Ukoliko se dokaže krivica Zoranoviću prijeti kazna zatvora do pet godina.