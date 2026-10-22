Amerikanka za smrt blizanaca krivi vakcinu: Prijeti joj smrtna kazna zbog ubistva

Tužilac u američkoj saveznoj državi Ajdaho zatražiće smrtnu kaznu za Andreu Šo (23), majku optuženu za ubistvo svojih 18-mjesečnih blizanaca 2025. godine. Šo se pred sudom izjasnila da nije kriva. Ona tvrdi da su se djeca razboljela i umrla nakon što su primila vakcine, uključujući i onu protiv gripa, piše Si-Bi-Es njuz (CBS News).

Tužilaštvo traži najstrožu kaznu

Velika porota u julu je podigla optužnicu protiv Šo po dvije tačke za ubistvo prvog stepena, što potvrđuju sudski spisi i zvanično saopštenje policije.

Tužilac okruga Pejet, Majk Djuk, u sudskim dokumentima naveo je da obdukcija ukazuje na znakove koji odgovaraju gušenju, te napisao da je to "jedino zamislivo objašnjenje" za smrt djece.

Zamjenik tužioca Rajon Siruček prošle sedmice obavijestio je sud o namjeri da zatraži smrtnu kaznu.

U podnesku je naveo da će tužilaštvo pokušati da dokaže četiri otežavajuće okolnosti: da je počinjeno više od jednog ubistva, da su ubistva bila posebno gnusna, okrutna ili zvjerska, da je optužena pokazala "potpuno zanemarivanje" ljudskog života, te da vjerovatno predstavlja trajnu prijetnju društvu.

Odbrana tvrdi da nema dokaza

"To je skandalozno", izjavio je advokat optužene Džozef Filičeti.

"Neće moći da dokažu osnovne tvrdnje optužbe van razumne sumnje, tako da nema šanse da smrtna kazna uopšte postane opcija", dodao je.

Filičeti je od suda zatražio da odbaci optužnicu zbog navodnih nepravilnosti u postupku pred velikom porotom.

Za televiziju KBOI (KBOI-TV) izjavio je da velikoj poroti nije prenesena informacija da je mrtvozornik uzrok smrti proglasio neutvrđenim, ali u skladu sa mogućnošću hipertermije, odnosno pregrijavanja.

Prema njegovim riječima, i patolozi koji su pregledali tijela blizanaca naveli su da je uzrok smrti neutvrđen.

"Tužilac ima dužnost da bude iskren, što znači da mora da govori istinu pred velikom porotom i predoči dokaze koji idu u prilog odbrani. To su dokazi koji poroti daju razlog da vjeruje da osoba nije kriva ili da su smrti mogle nastupiti iz nekog drugog razloga, a ne zbog ubistva. Tužilac to nije učinio", rekao je Filičeti za KBOI.

Sumnja na ubistvo

Tužilaštvo je u dokumentima navelo da je temperatura u sobi blizanaca često dostizala 38 stepeni Celzijusa, ali da su djeca i ranije preživljavala visoke temperature, te da se vrijeme smrti ne podudara sa najvišom temperaturom tog dana.

"Nemaju motiv, nemaju pozadinsku priču, nemaju priznanje... Ona to nije učinila i oni ne mogu da dokažu suprotno", dodao je Filičeti.

Blizanci su pronađeni mrtvi u zajedničkom krevetu 1. maja 2025. godine. Vakcinisani su osam dana ranije.

Dan nakon vakcinacije Šo ih je odvela u hitnu pomoć jer su bili letargični i imali povišenu temperaturu.

Ljekar je procijenio da su simptomi reakcija na vakcinu, pa su djeca dobila lijek za snižavanje temperature i puštena su kući.

Nakon pronalaska tijela, policija je saopštila da se "sumnja na nasilnu smrt i da se slučaj trenutno vodi kao ubistvo", ali tada nisu imenovali osumnjičene.

Povezanost sa protivnicima vakcinacije

Nekoliko dana nakon smrti blizanaca, Šo je gostovala u internet emisiji koju proizvodi organizacija Dječija zdravstvena odbrana (Children's Health Defense), grupa koja se protivi vakcinaciji, a koju je osnovao aktuelni američki ministar zdravstva Robert F. Kenedi Mlađi.

On nije povezan sa tom organizacijom od decembra 2024. godine, kada je podnio ostavku na mjesto predsjednika kako bi se pridružio administraciji predsjednika Donalda Trampa.

Medicinski stručnjaci ističu da su dječije vakcine o kojima je riječ, protiv hepatitisa A, gripa i Di-Ti-ej-Pi (DTaP), bezbjedne i djelotvorne.

Šo je takođe jedna od tužiteljki u postupku pred saveznim sudom koji su Dječija zdravstvena odbrana i drugi pokrenuli protiv Američke akademije za pedijatriju (AAP).

Oni optužuju ovu organizaciju za reketiranje i iznošenje neistina o bezbjednosti vakcinacije.

Američka akademija za pedijatriju zatražila je od suda da odbaci tužbu, nazvavši je "najnovijim napadom u kampanji protiv akademije" i njenog "korišćenja naučno utemeljenih dokaza u politici vakcinacije".

Andrea Šo nalazi se u pritvoru bez prava na puštanje uz kauciju. Suđenje je zakazano za januar.