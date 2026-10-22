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Sijevale pesnice u albanskom parlamentu

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22.10.2026 13:20

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Сијевале песнице у албанском парламенту
Foto: Printscreen/Youtube

Sjednica albanskog parlamenta završila je fizičkim sukobom između poslanika vladajuće većine i opozicije.

Sjednica albanskog parlamenta pretvorila se u opšti haos kada je došlo do fizičkog sukoba poslanika vladajuće većine i opozicije. U incidentu su učestvovali poslanici Flamur Noka i Fidel Kreka, kao i bivši ministar unutrašnjih poslova Ervin Hodža, dok su se ostali parlamentarci umiješali u pokušaju da intervenišu.

Prema izvještaju Euronews Albanija, tenzije su eskalirale kada je poslanik Demokratske partije (DP) Flamur Noka krenuo prema dijelu sale u kojem sede poslanici vladajuće većine, kako bi uzeo svoje glasačke kartice. Pridružili su mu se i drugi opozicioni poslanici.

Tokom incidenta, poslanik Fidel Kreka udario je glasački listić, a zatim gurnuo bivšeg ministra unutrašnjih poslova Ervina Hodžu. Taj potez izazvao je fizički sukob, u koji su se ubrzo uključili i drugi poslanici sa obje strane, pa je situacija u skupštinskoj sali prerasla u opštu tuču.

Do incidenta je došlo tokom sjednice parlamenta na kojoj su već bili izraženi politički sukobi između vladajuće većine i opozicije.

Sjednica je sazvana u atmosferi pojačanih političkih tenzija u Albaniji, gdje se već danima održavaju protesti predvođeni studentima i građanima koji traže promene, a dio demonstranata zahtijeva i ostavku premijera Edija Rame, piše Juronjuz/Mondo.

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Tagovi :

Albanija

Protesti

Skupština

Tuča

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