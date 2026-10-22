Šta se dešava kada Drina ostane bez dovoljno vode: HE Višegrad ima poseban režim rada

Nepovoljne hidrološke prilike i mali dotoci vode utiču na rad hidroelektrana, ali proizvodnja električne energije mora biti usklađena i sa zahtjevima zaštite životne sredine. U Hidroelektrani „Višegrad“ za takve situacije predviđen je poseban režim rada.

Kako su za ATV pojasnili iz „Hidroelektrana na Drini“, režim malih voda nastupa kada je dotok u jezero HE „Višegrad“ manji ili jednak 150 kubnih metara u sekundi.

U tim uslovima posebna pažnja posvećuje se optimalnom korišćenju raspoloživog hidroenergetskog potencijala, ali i obezbjeđivanju najpovoljnijih uslova toka Drine kroz Višegrad.

Rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine Darko Frganja objašnjava da je u takvim okolnostima značajan i način rada HE „Bajina Bašta“.

Potrebno je da ova hidroelektrana radi sa što višim nivoom gornje vode i što manjim kolebanjima nivoa akumulacionog jezera, od jednog do dva metra u normalnom režimu.

Takvim načinom rada obezbjeđuju se uslovi za normalno funkcionisanje HE „Višegrad“ i HE „Bajina Bašta“, u skladu sa potrebama elektroenergetskih sistema ERS-a i EPS-a, uz vođenje računa o toku Drine kroz Višegrad i zaštiti mosta na Drini.

Kada se nivo donje vode HE „Višegrad“, odnosno akumulacije HE „Bajina Bašta“, nalazi između kota 290,20 i 287 metara nadmorske visine, HE „Višegrad“ nije obavezna da kontinuirano ispušta vodu za potrebe biološkog minimuma.

Međutim, u slučajevima sniženja kote maksimalnog uspora HE „Bajina Bašta“, HE „Višegrad“ obavezna je da ispušta ekološki minimum od 48,60 kubnih metara vode u sekundi.

Ukoliko nivo donje vode HE „Višegrad“ padne ispod kote 287 metara nadmorske visine, ova hidroelektrana obavezna je da kontinuirano ispušta najmanje 48,60 kubnih metara vode u sekundi, kako bi se obezbijedio biološki minimum.

Prema pogonskom uputstvu, HE „Bajina Bašta“ po pravilu se ne angažuje ispod kote 287 metara, osim u periodu velikih voda ili prema prethodno usaglašenom planu.

Ekološki minimum od 48,60 kubnih metara vode u sekundi utvrđen je u skladu sa novim hidrološkim nizom i procjenom ekološki prihvatljivog protoka rijeke Drine na pregradnom profilu HE „Višegrad“, koju je u februaru 2022. godine izradio Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine.

Na taj način rad hidroelektrane u uslovima malih voda regulisan je posebnim pogonskim uputstvom, kojim se usklađuju potrebe proizvodnje električne energije i obaveze očuvanja riječnog ekosistema.