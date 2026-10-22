Kalinić: Osnivanje Skupštine srpskog naroda istorijski potez

Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić ocijenio je da je osnivanje Skupštine srpskog naroda u BiH prije 35 godina bilo istorijski potez kojim je spriječeno ponavljanje tragične sudbine Srba iz prethodnih ratova, te ukazao da sada treba raditi na vraćanju nadležnosti koje su Srpskoj oduzete.

"Mislim da je naša odluka tog trenutka bila istorijska. Možda nismo ni bili svjesni težine i značaja te odluke", rekao je Kalinić, gostujući u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - Srna, povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Kalinić se prisjetio i nastojanja da se rad Narodne skupštine modernizuje tokom njegovog mandata, uključujući uvođenje skupštinskog čekića po uzoru na britanski parlament, koji je prvi put upotrijebio prilikom inauguracije Biljane Plavšić za predsjednika Republike Srpske.

On smatra da je došlo vrijeme za donošenje novog ustava Republike Srpske, koji bi trebalo da sadrži ono što joj je priznato Dejtonskim mirovnim sporazumom.

"Ono što nam je u Dejtonu priznato onog trenutka kada je potpisan, treba ponovo da bude sadržano u novom ustavu", istakao je Kalinić.

Kalinić je rekao da inicijativa Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" predviđa da Banjaluka bude glavni grad Srpske, a Pale prestonica.

On je ukazao i na potrebu efikasnijeg rada Vijeća naroda, povratka unutrašnjem dijalogu u BiH i očuvanja veza sa Srbijom, ističući da mlađe generacije treba da znaju kako je nastala Republika Srpska i kako su formirane njene institucije.

Govoreći o budućnosti Republike Srpske, Kalinić je naglasio da je za odbranu njenih institucija neophodno političko jedinstvo o ključnim nacionalnim pitanjima, bez obzira na to ko je na vlasti, a ko u opoziciji.

Kada je riječ o međunarodnim prilikama i uticaju stranog faktora u BiH, Kalinić je ocijenio da međunarodni pritisak neće prestati, ali da su okolnosti danas drugačije nego u periodu kada su visoki predstavnici donosili odluke koje su imale dalekosežne posljedice po politički život u Republici Srpskoj.