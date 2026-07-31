Šume Republike Srpske umanjile gubitak za 6,62 miliona KM

Negativan finansijski rezultat u 2025. godini, iznosio je 8.957.081 KM, a na dan 30. juni 2026. godine značajno je manji i iznosi 2.336.644 KM.

Ovo je jasan pokazatelj da preduzete mjere finansijske konsolidacije, racionalizacije troškova i unapređenja organizacije rada daju konkretne rezultate, saopšteno je iz Šuma Republike Srpske.

"Posebno ističemo, dobre rezultate prvoj polovini 2026. godine, kada je u odnosu na isti period 2025. godine , ostvaren rast sječe i realizacije šumskih drvnih sortimenata", istakli su Šuma Srpske.

Ostvareni fizički pokazatelji proizvodnje po fazama iznose:

- sječa i izrada 872.909 m³, odnosno 95% u odnosu na planiranu prvu polovinu 2026 godine; što je za 8 % više u odnosu na isti period 2025. godine;

- privlačenje 833.489 m³, odnosno 95 odsto u odnosu na planiranu prvu polovinu 2026 godine;

- realizacija 844.871 m³, odnosno 92 odsto u odnosno za planiranu prvu polovinu 2026 godine; što je za šest odsto više u odnosu na isti period 2025. godine.

- U 2026. godinu ušlo se sa značajnim zalihama šumskih drvnih sortimenata iz prethodnog perioda, pri čemu su u strukturi zaliha preovladavali niže vrijedni sortimenti - naveli su.

Istovremeno, u zalihama je bio prisutan i značajan obim slučajnih užitaka četinara, što je uticalo na sortimentnu strukturu raspoloživih količina za realizaciju.

Navedene okolnosti odrazile su se na prosječnu ostvarenu prodajnu cijenu četinarskih šumskih drvnih sortimenata, koja je bila nešto iznad planiranog nivoa – za 2,26 KM, a samim tim i na ostvarene finansijske efekte u posmatranom periodu.

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"Ipak, na osnovu fizičkih pokazatelja, ostvarene prosječne cijene za navedeni period, kao i činjenice da na zalihama nema deklasiranih šumskih drvnih sortimenata, kao i činjenice da je potražnja za svim sortimentima dobra, opravdano je očekivati značajno bolje rezultate poslovanja do kraja 2026. godine", istakli su u saopštenju.

Iako finansijski rezultat još nije pozitivan, ostvareni značajno manji gubitak u odnosu na prethodnu godinu predstavlja jasan pokazatelj da mjere konsolidacije daju rezultate.

U narednom periodu biće nastavljene aktivnosti koje su već dale efekat, uz strogo praćenje izvršenja planirane proizvodnje, redovno izmirivanje obaveza prema izvođačima radova i radnicima Preduzeća, praćenje planirane sortimentne strukture, kontrolu troškova i realizaciju svih predviđenih mjera.

"Podsjećamo, javno preduzeće je nastavilo i proces optimizacije radne snage u skladu sa realnim poslovnim potrebama. Broj zaposlenih je smanjen prirodnim odlivom, penzionisanjem, radni odnos na određeno vrijeme produžavan je proizvodnim radnicima, kao i popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta samo u slučaju kada nije bilo moguće obezbijediti popunu iz postojeće radne snage. Sa 30.06.2026. godine Javno preduzeće ima 4.169 zaposlenih, raspoređenih u 32 organizaciona dijela. U cilju daljeg smanjenja broja radnika pripremljen je i pušten u proceduru Pravilnik o stimulativnim otpremninama", naglasili su iz Šuma Srpske.

Pored svih finansijskih izazova, vodilo se računa o ekonomsko-socijalnom položaju radnika, pa je tako cijena rada početkom 2025. godine povećana na 200 KM, a od 1. maja ove godine u pojedinim organizacionim dijelovima ona iznosi 230 KM.

"Istovremeno se radilo na sustizanju redovnosti isplate plata, tako da su u prvoj polovini 2026.godine, dva organizaciona dijela isplatila su osam plata, sedamnaest isplatilo sedam plata, a sedam organizacionih dijelova isplatilo je šest plata", zaključili su iz Šuma Srpske.