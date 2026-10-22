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Nadalu bilo neprijatno pred Marijem: Jedna prostorija otkrila zašto

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22.10.2026 12:52

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Надалу било непријатно пред Маријем: Једна просторија открила зашто
Foto: Printscreen/Youtube

Bivši teniser Endi Mari aktivan je na Jutjubu gdje vodi kanal sa bratom Džejmijem. U cilju promocije, posjetio je Majorku, gdje ga je pozvao Rafa Nadal da obiđe njegovu tenisku akademiju.

Mari je imao priliku da obiđe veliki muzej Rafe Nadala gdje su izloženi njegovi reketi, oprema, znojnice i pehari. Veliki kompleks koji se nalazi na njegovoj akademiji pored 48 tenskih terena obuhvata i sobu "Velike trojke". Upravo tu je došlo do jedne zanimljive scene.

Nadalov saradnik prišao je Endiju i gotovo stidno mu rekao da je Rafi neprijatno zbog naredne prostorije koju će obići.

"Rafa ne želi da ti kaže, ali, neprijatno mu je jer imamo sobu o "Velikoj trojci". Znam da je to tebi uredu, ali on mi je to rekao, jer nije bila njegova odluka", rekao je saradnik Endiju, na šta je teniser odgovorio opušteno "Ma u redu je".

Endi Mari je u početku važio za konkurenta Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Međutim, povrede su ga zaustavile u većem pohodu. Iako je proveo neko vrijeme kao prvi na ATP listi, sa tri osvojena Grend slema priča o "Velikoj četvorci" je brzo postala priča o Đokoviću, Nadalu i Federeru.

Mari je tokom posjete odigrao i revijalni meč pred publikom na akademiji Rafaela Nadala.

Akademija koja je smještena na Majorci osim bogate ponude i luksuznog programa nije baš za svačiji džep. Za godinu dana boravka potrebno je izdvojiti od 52 di 63 hiljade evra. U to su uključeni smještaj, hrana, treninzi, kao i školovanje.

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Rafael Nadal

Endi Mari

tenis

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