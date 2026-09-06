Logo

Medicinski izazov koji mijenja granice: Robot uz pomoć vještačke inteligencije otklonio srčanu manu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 11:52

Komentari:

0
Операција
Foto: Pixabay/marionbrun

Kineski ljekari su prvi u svijetu uz pomoć ultrazvučnog robota izveli zahvat kojim su otklonili urođenu srčanu manu kod 48-godišnjeg muškarca.

Operaciju je izvelo Više odjeljenje za kardiologiju u Šestom medicinskom centru kineske Glavne bolnice u Pekingu, što označava proboj u upotrebi inteligentnih robota za snimanje u minimalno invazivnim intervencijama za strukturne srčane bolesti, prenio je danas kineski "Global tajms".

Ultrazvučni robotski sistem sa vještačkom inteligencijom (AI) koji se koristi u operaciji prevazilazi konvencionalne interventne robote, koji su uglavnom ograničeni na isporuku uređaja, omogućavajući dvosmjernu inteligentnu koordinaciju između prepoznavanja slike i hirurške manipulacije.

Робот

Zanimljivosti

Kupac se htio rukovati s robotom: On ga napao kung fu potezima

Tokom procedure, robot je autonomno vršio snimanje slike, lokalizaciju lezija i navigaciju u realnom vremenu tokom cijele operacije, pomažući medicinskom timu da odabere i precizno postavi okluziju.

Sistem je smanjio rizik od ljudske greške, značajno poboljšao preciznost i bezbjednost složenih intervencija kod kongenitalnih srčanih oboljenja, pojednostavio hirurški tok rada i skratio vrijeme procedure, pružajući novu tehničku podršku za veoma složene minimalno invazivne intervencije.

Uspjeh operacije je pionir novog modela kardiovaskularne intervencije koji kombinuje vještačku inteligenciju sa medicinskom robotikom, navodi "Global tajms" i dodaje da tehnologija značajno smanjuje oslanjanje na iskustvo ljekara u ultrazvučno vođenim procedurama za složene strukturne srčane bolesti, istovremeno poboljšavajući bezbjednost i skalabilnost minimalno invazivne hirurgije, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srbija

nauka

Srce

Operacija

Robot

Komentari (0)

Pročitajte više

Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.

Nauka i tehnologija

Bil Gejts upozorio: Do kraja decenije roboti će zamijeniti ljude u ovim profesijama

5 d

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Sudar auta i motora kod ''Robota'', ima povrijeđenih

6 d

0
Учесници припремају робота уочи Свјетских игара хуманоидних робота, које ће се одржати у Пекингу у уторак, 18. августа 2026. године.

Svijet

Najnevjerovatnija smrt robota koju je svijet vidio

2 sedm

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Republika Srpska

Ljekari UKC-a Srpske izveli ugradnju koljena uz asistenciju robota

2 sedm

4

Više iz rubrike

Откривен доказ о једној од најужаснијих смрти која може да се замисли

Nauka i tehnologija

Otkriven dokaz o jednoj od najužasnijih smrti koja može da se zamisli

20 h

0
Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.

Nauka i tehnologija

Kako AI mijenja sajber ratovanje: Vrhunski stručnjaci u Banjaluci o novim prijetnjama

1 d

1
Снимак плућа је дијагностички поступак којим се помоћу рендгенских зрака или других метода добија слика плућа и грудног коша ради откривања болести или повреда.

Nauka i tehnologija

Da li je mikroplastika u plućima kriva za rak? Iznenađujuće istraživanje grupe naučnika

1 d

0
Друштвена мрежа Икс

Nauka i tehnologija

Mreža Iks na meti hakera: Evo kako da zaštitite nalog

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

17

"Mog tatu je ujeo komarac, a već sutradan nije mogao da hoda ni da govori": Ćerka opisala veliku dramu

12

05

Iran upozorio SAD: Pravila igre u ratu su se promijenila

12

04

Monstrum: Silovao dječaka od 14 godina, pa progonio djevojku u Portsmutu

11

58

Više od 60 žena obavilo besplatan preventivni kardiološki pregled

11

52

Medicinski izazov koji mijenja granice: Robot uz pomoć vještačke inteligencije otklonio srčanu manu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima