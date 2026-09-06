Medicinski izazov koji mijenja granice: Robot uz pomoć vještačke inteligencije otklonio srčanu manu

Kineski ljekari su prvi u svijetu uz pomoć ultrazvučnog robota izveli zahvat kojim su otklonili urođenu srčanu manu kod 48-godišnjeg muškarca.

Operaciju je izvelo Više odjeljenje za kardiologiju u Šestom medicinskom centru kineske Glavne bolnice u Pekingu, što označava proboj u upotrebi inteligentnih robota za snimanje u minimalno invazivnim intervencijama za strukturne srčane bolesti, prenio je danas kineski "Global tajms".

Ultrazvučni robotski sistem sa vještačkom inteligencijom (AI) koji se koristi u operaciji prevazilazi konvencionalne interventne robote, koji su uglavnom ograničeni na isporuku uređaja, omogućavajući dvosmjernu inteligentnu koordinaciju između prepoznavanja slike i hirurške manipulacije.

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Tokom procedure, robot je autonomno vršio snimanje slike, lokalizaciju lezija i navigaciju u realnom vremenu tokom cijele operacije, pomažući medicinskom timu da odabere i precizno postavi okluziju.

Sistem je smanjio rizik od ljudske greške, značajno poboljšao preciznost i bezbjednost složenih intervencija kod kongenitalnih srčanih oboljenja, pojednostavio hirurški tok rada i skratio vrijeme procedure, pružajući novu tehničku podršku za veoma složene minimalno invazivne intervencije.

Uspjeh operacije je pionir novog modela kardiovaskularne intervencije koji kombinuje vještačku inteligenciju sa medicinskom robotikom, navodi "Global tajms" i dodaje da tehnologija značajno smanjuje oslanjanje na iskustvo ljekara u ultrazvučno vođenim procedurama za složene strukturne srčane bolesti, istovremeno poboljšavajući bezbjednost i skalabilnost minimalno invazivne hirurgije, prenosi Tanjug.