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Mreža Iks na meti hakera: Evo kako da zaštitite nalog

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04.09.2026 11:52

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Друштвена мрежа Икс
Foto: pexels/Abdelrahman Ahmed

Nakon pokretanja nove platne usluge Iks Mani, društvena mreža Iks suočila se sa talasom sajber napada.

Korisnici širom svijeta masovno prijavljuju da im pristižu neželjena obavještenja i zahtjevi za resetovanje lozinki, što je izazvalo veliku zabrinutost za bezbjednost ličnih podataka i finansijskih sredstava.

Prema riječima stručnjaka i predstavnika kompanije, zlonamjerni akteri koriste javno dostupna korisnička imena kako bi automatizovano aktivirali formulare za promjenu pristupnih parametara. Vjeruje se da je glavni motiv napadača upravo nedavno lansirani servis Iks Mani, koji korisnicima i kreatorima sadržaja nudi opcije platnih kartica i direktnih transakcija.

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Inženjer u kompaniji Iks, Mridul Singaj, potvrdio je da timovi za bezbjednost detaljno ispituju učestale prijave. On je naglasio da, uprkos velikom broju poslatih mejlova, trenutne analize ne pokazuju nikakve tragove uspješnog proboja u sistem niti neovlašćenog preuzimanja naloga, prenosi Informer.

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Tagovi :

Iks

hakerski napad

hakeri

društvene mreže

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