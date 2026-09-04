Dodijeljeni vaučeri od 150 KM porodicama sa troje i više djece

Načelnik opštine Mrkonjić Grada Dragan Vođević dodijelio je danas vaučere od 150 KM porodicama sa troje i više djece, koje će moći da potroše u radnjama na području ove lokalne zajednice koje učestvuju u projektu "Moja porodica, tri plus".

Vođević je naveo da se na konkurs prijavilo 14 preduzetnika iz Mrkonjić Grada kod kojih će 220 višečlanih porodica moći da koristi kartice.

"Niz pronatalitetnih mjera se direktno odnosi na naše višečlane porodice, pogotovo one sa četvoro i više djece, a znamo da i Republika stoji iza njih sa davanjima na mjesečnom nivou. U Mrkonjić Gradu imamo lokalno udruženje koje okuplja višečlane porodice, putem kojeg realizujemo brojne projekte", izjavio je Vođević novinarima.

Majka četvoro djece Biljana Perić naglasila je da ove kartice znače veliku podršku višečlanim porodicama, posebno u današnjem vremenu.

Sanja Bajić, majka četvoro djece, rekla je da je zadovoljna mjerama pronatalitetne politike, među kojima su mjesečna primanja koja dobija, kao i godišnje primanje za opremanje djece u školu.