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Sutra besplatni kardiološki pregledi za 150 žena

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04.09.2026 09:10

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Сутра бесплатни кардиолошки прегледи за 150 жена
Foto: Anton Uniqueton/Pexels

Udruženje kardiologa Republike Srpske u saradnji sa Domom zdravlja u Čelincu i Centrom za promociju zdravlja i prevenciju bolesti sprovešće sutra u toj opštini besplatne preventivne kardiološke preglede žena.

Početak pregleda zakazan je za 9.00 časova u Domu zdravlja Čelinac, a trebalo bi da obuhvati 150 žena od 40 do 60 godina, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U 12.30 časova planirano je da se novinarima obrate predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske i direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srpske Nikola Šobot, predsjednik Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srpske i načelnik Kardiologije u UKC-u Tamara Kovačević, te direktor Doma zdravlja Čelinac i predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Srpske Draško Kuprešak.

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Tagovi :

Kardiologija

Čelinac

Ljekarski pregled

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