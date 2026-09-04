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Da li ste među njima? Ova tri znaka su najveći romantičari u horoskopu

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04.09.2026 09:55

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Момак и дјевојка леже загрљени.
Foto: Ron Lach/Pexels

Neki ljudi su više romantični, drugima to nije važno, ali kada je u pitanju astrologija pravila su jasna!

Prema tvrdnjama astrologa, među najvećim romantičarima Zodijaka posebno se izdvajaju tri znaka koja ljubav doživljavaju suviše intenzivno.

Rak

Rakovi su veoma emotivni i snažno doživljavaju ljubav. Kada im se neko dopadne, brzo počinju da razmišljaju o toj osobi i zamišljaju zajedničku budućnost.

U vezi im je najvažniji osjećaj bliskosti, sigurnosti i pripadanja. Kada primijete da su emocije obostrane, mogu se veoma brzo vezati.

Osoba koju vole često postaje njihov prioritet, a Rak će učiniti mnogo da se partner osjeća voljeno, sigurno i posebno.

Ribe

Ribe su poznate kao jedni od najvećih sanjara Zodijaka, pa ne čudi što ljubav zauzima posebno mjesto u njihovom svijetu.

Kada neko uspije da osvoji njihovo srce, prepuste se emocijama i počinju da zamišljaju romantične scenarije. Ponekad idealizuju osobu prije nego što je dovoljno upoznaju, pa se razočaraju.

Njihova nježnost i empatija čine ih posebno privlačnim.

Vaga

Vage obožavaju romantiku, pažnju i lijepe trenutke udvoje. Privlače ih šarm, dobra komunikacija, flert i osjećaj da sa nekim mogu da izgrade skladan odnos.

Kada im neko privuče pažnju, teško odolijevaju uzbuđenju koje donosi nova simpatija. Vole da se dopisuju, razgovaraju, izlaze i uživaju u svim sitnicama koje prate početak ljubavne priče.

Upravo zbog svoje potrebe za harmonijom i bliskošću, Vage se često svrstavaju među najzaljubljivije znakove, piše Najžena.

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