Svinjski bubreg funkcionisao u čovjeku 271 dan

Bubreg svinje funkcionisao je u tijelu muškarca iz Sjedinjenih Američkih Država 271 dan, čime je oboren rekord, a u međuvremenu je pronađena osoba koja mu je donirala organ.

Američki ljekari tvrde da se nikada nije desilo da životinjski organ toliko dana funkcioniše u ljudskom tijelu te dodaju da svinjski organi mogu da se koriste kao “most” dok se ne pojavi ljudski organ za transplantaciju.

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Pacijent Tim Endruz izjavio je da mu je ta operacija pružila nadu i omogućila da ne ide svakog dana na dijalizu, prenio je BBC.

Svinjski organ je na kraju otkazao i uklonjen je, zbog čega je Endruzu bila potrebna kratka serija dijaliza prije nego što je za njega pronađen ljudski donor.

Ljekari posljednjih godina intenzivno istražuju ksenotransplantaciju, upotrebu organa drugih vrsta, zbog hroničnog nedostatka organa za transplantaciju.

U SAD oko 100.000 ljudi čeka na bubreg, dok se godišnje izvrši oko 25.000 transplantacija.

Svinje se smatraju idealnom životinjom za ksenotransplantaciju. Njihovi organi su približno odgovarajuće veličine, a postoji i dugogodišnje iskustvo u njihovom uzgoju.

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Istraživači su razvili takozvane Jukukatan patuljaste svinje, koje su prošle kroz 69 genetskih modifikacija kako bi njihovi organi mogli da se koriste u te svrhe.

(Tanjug)