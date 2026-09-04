Tijanine gigantske grudi već sada imaju 17 kilograma i nastavljaju da rastu

Za Tijanu Mun (30) iz Velike Britanije, ono što je trebalo da bude pokušaj da poboljša zdravlje i izgubi višak kilograma pretvorilo se u ozbiljan zdravstveni problem.

Nakon što je počela da koristi lijek za mršavljenje, primijetila je da joj se grudi ubrzano uvećavaju. Njihova veličina nastavila je da raste čak i nakon što je operacijom smanjila tjelesnu težinu.

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Ljekari su joj dijagnostikovali gigantomastiju, veoma rijetko stanje koje karakteriše prekomjeran i nekontrolisan rast tkiva dojki. Danas, prema njenim riječima, njene grudi imaju težinu od oko 17 kilograma, što joj izaziva brojne probleme.

"Noću se budim jer me težina grudi na grudnom košu guši. Moje grudi su teške 17 kilograma i dalje rastu", rekla je ona.

Velike grudi značajno su promijenile njenu svakodnevicu. Čak i obične aktivnosti, poput hodanja niz stepenice ili pomjeranja po kući, za nju predstavljaju izazov.

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"Moram veoma polako da idem niz stepenice jer više ne vidim svoja stopala. Zvuči smiješno, ali je istina. Ponekad i zaboravim koliko su mi grudi zapravo velike, pa stalno udaram u nešto ili obaram stvari jer preko njih jednostavno ne vidim kako treba", dodala je.

Ljeti ne može da se rashladi

Problem postaje još izraženiji tokom ljeta. Zbog velike količine tkiva osjeća dodatnu toplotu i teško uspijeva da se rashladi.

"Moje grudi su kao fabrika toplote i nema baš mnogo načina da se rashladim", priča ona.

Mogućnost operacije

Tijana razmatra mogućnost operacije smanjenja grudi, ali je zabrinuta zbog mogućnosti da bi nakon zahvata problem mogao ponovo da se pojavi.

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Ljekari joj, kako navodi, ne mogu garantovati da se tkivo poslije operacije neće ponovo nekontrolisano uvećavati. Zbog toga još uvijek nije spremna da se podvrgne zahvatu.

U međuvremenu pokušava da ostane fizički aktivna. Vježbanje joj, kako kaže, pomaže da ojača tijelo i donekle smanji opterećenje koje trpi njena kičma.

Duža putovanja joj, međutim, predstavljaju veliki problem. Višesatno sjedenje u automobilu teško podnosi, pa ih uglavnom izbjegava.

"Sada me već sve užasno boli", priča ona.

Od problema do izvora prihoda

Pored zdravstvenih problema, Tijana je ranije doživjela i povredu glave zbog koje nije mogla da nastavi da radi svoj prethodni posao. Zbog toga je odlučila da pokuša da zaradi koristeći pažnju koju privlači njen neobičan izgled.

Danas radi kao model na platformi za odrasle sadržaje, gdje, prema njenim navodima, mjesečno može da zaradi oko 10.000 funti.

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Iako joj je stanje donijelo mnogo neprijatnosti i bolova, pokušava da pronađe i nešto pozitivno u situaciji u kojoj se našla.

"Pošto već imam ovo stanje, barem ću pokušati da izvučem neku korist iz njega, a ne samo loše strane. Kada sam bila mlađa, mrzila sam pažnju, ali sada mislim da to mogu biti potencijalni klijenti. Moji pretplatnici nisu napadni, oni zaista vole moje grudi i pružaju mi podršku", ispričala je Tijana.

Za Tijanu, međutim, finansijska korist ne mijenja činjenicu da joj zdravstveni problem svakodnevno otežava život. Dok čeka odluku o eventualnom hirurškom zahvatu, pokušava da se izbori sa bolovima i fizičkim ograničenjima koje joj donosi gigantomastija, prenosi Metro".

(Espreso)