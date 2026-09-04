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Na gašenju požara u Mrkonjić Gradu angažovan još jedan helikopter OS BiH

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04.09.2026 11:23

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Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.
Foto: James Lee/Pexels

Na području opštine Mrkonjić Grad od danas je na gašenju požara angažovan još jedan helikopter Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Ugroženom stanovništvu u rejonu Nevesinja od juče pomaže helikopter Oružanih snaga BiH, napominje se u saopštenju.

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U obje opštine Oružane snage pružaju pomoć u gašenju požara i sa kopna.

U saopštenju se ističe da su, kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put Oružane snage pokazale da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima zemlje.

Iako su po propisanim procedurama Oružane snage BiH posljednji, odnosno četvrti faktor prilikom pružanja podrške ugroženima u slučaju prirodnih katastrofa, resursi Oružanih snaga su uvijek prvi na terenu i djeluju sve dok postoji potreba, naveli su iz Ministarstva odbrane.

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Oružane snage sa svojim resursima mjesec dana neprekidno pomažu ugroženom stanovništvu na zaštiti njihovih života i materijalnih dobara od ljetnih požara, dodaje se u saopštenju.

(Srna)

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Tagovi :

Mrkonjić Grad

požar

Helikopter

Oružane snage BiH

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