Na gašenju požara u Mrkonjić Gradu angažovan još jedan helikopter OS BiH

Autor:ATV redakcija
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Na području opštine Mrkonjić Grad od danas je na gašenju požara angažovan još jedan helikopter Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
Ugroženom stanovništvu u rejonu Nevesinja od juče pomaže helikopter Oružanih snaga BiH, napominje se u saopštenju.
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U obje opštine Oružane snage pružaju pomoć u gašenju požara i sa kopna.
U saopštenju se ističe da su, kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put Oružane snage pokazale da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima zemlje.
Iako su po propisanim procedurama Oružane snage BiH posljednji, odnosno četvrti faktor prilikom pružanja podrške ugroženima u slučaju prirodnih katastrofa, resursi Oružanih snaga su uvijek prvi na terenu i djeluju sve dok postoji potreba, naveli su iz Ministarstva odbrane.
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Oružane snage sa svojim resursima mjesec dana neprekidno pomažu ugroženom stanovništvu na zaštiti njihovih života i materijalnih dobara od ljetnih požara, dodaje se u saopštenju.
(Srna)
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