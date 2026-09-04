Na gašenju požara u Mrkonjić Gradu angažovan još jedan helikopter OS BiH

Na području opštine Mrkonjić Grad od danas je na gašenju požara angažovan još jedan helikopter Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Ugroženom stanovništvu u rejonu Nevesinja od juče pomaže helikopter Oružanih snaga BiH, napominje se u saopštenju.

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U obje opštine Oružane snage pružaju pomoć u gašenju požara i sa kopna.

U saopštenju se ističe da su, kao i ranije u kriznim situacijama, i ovaj put Oružane snage pokazale da su nezamjenjiv faktor prilikom pružanja pomoći ugroženima u svim dijelovima zemlje.

Iako su po propisanim procedurama Oružane snage BiH posljednji, odnosno četvrti faktor prilikom pružanja podrške ugroženima u slučaju prirodnih katastrofa, resursi Oružanih snaga su uvijek prvi na terenu i djeluju sve dok postoji potreba, naveli su iz Ministarstva odbrane.

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Oružane snage sa svojim resursima mjesec dana neprekidno pomažu ugroženom stanovništvu na zaštiti njihovih života i materijalnih dobara od ljetnih požara, dodaje se u saopštenju.

(Srna)