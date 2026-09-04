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Stiže novac za đake: Poznato koliko će biti isplaćeno osnovcima i srednjoškolcima

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04.09.2026 11:09

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Стиже новац за ђаке: Познато колико ће бити исплаћено основцима и средњошколцима
Foto: Centralna banka

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je danas u Banjaluci da će za učenike osnovnih škola u Srpskoj biti isplaćena jednokratna novčana pomoć od 100 KM, dok će učenicima srednjih škola biti doznačeno 150 KM.

Golubović je naveo da će novac biti isplaćen za više od 80.000 učenika u osnovnim školama i 35.000 đaka srednjih škola, za šta će Vlada Srpske izdvojiti 13.450.000 KM.

"Nastavnici će narednih dana imati zadatak da u koordinaciji sa roditeljima pripreme potrebnu dokumentaciju koja će nakon toga biti dostavljena Ministarstvu i odmah će se krenuti sa isplatama", rekao je Golubović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za sve učenike osnovnih i srednjih škola, kao i redovne studente univerziteta u Srpskoj.

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Jednokratna pomoć učenicima

Jednokratna pomoć

Borivoje Golubović

Republika Srpska

Komentari (2)

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