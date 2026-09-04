Detaljna prognoza za Srpsku: Nakon svježeg jutra, stiže šok

U Republici Srpskoj danas nas očekuje pravi vremenski rolerkoster koji će mnoge iznenaditi već tokom prvih časova dana.

Nakon izuzetno svježeg i u nekim mjestima gotovo hladnog jutra, tokom dana u svim krajevima Srpske slijedi nagli i dramatičan preokret vremena.

Jutro je osvanulo pretežno vedro i svježe, dok je na istoku i sjeveroistoku bilo umjereno oblačno.

Najhladnije bilo je u Ribniku, Rudom, Foči i na Han Pijesku sa svega 11 stepeni.

U Višegradu su izmjerena 12 stepeni, na Čemernu 13 stepeni, dok su Mrkonjić Grad i Prijedor zabilježili 14 stepeni.

Bileća i Novi Grad osvanuli su na 15 stepeni, u Banjaluci je bilo 16 stepeni, a u Doboju 17 stepeni.

Bijeljina je mjerila 18 stepeni, dok je u Trebinju zatečeno zabrinjavajuće toplih 21 stepen u sedam časova.

Ali, tu nije kraj temperaturnom šoku!

Republika Srpska Vlada Srpske o odobravanju sredstava za isplatu novčane pomoći učenicima i studentima

U nastavku dana Srpsku očekuje sunčano i izuzetno toplo vrijeme uz umjerenu prolaznu oblačnost, pod uticajem vazdušnog grebena sa jugozapada i priliva znatno toplijeg vazduha.

Živa u termometru leteće uvis, pa će maksimalna dnevna temperatura u većini krajeva dostići od 30 do čak 35 stepeni, dok će i u višim predjelima biti veoma toplo sa 27 stepeni.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar koji će uveče skretati na jugozapadni, a jutarnja bura na jugu zemlje tokom dana će oslabiti.

U Banjaluci se danas takođe očekuje pravi sunčani preokret nakon svežijih 16 stepeni ujutru, tokom dana nas čeka toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost i maksimalnu temperaturu koja će ići sve do tropskih 35 stepeni.