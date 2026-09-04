Detaljna prognoza za Srpsku: Nakon svježeg jutra, stiže šok

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Republici Srpskoj danas nas očekuje pravi vremenski rolerkoster koji će mnoge iznenaditi već tokom prvih časova dana.
Nakon izuzetno svježeg i u nekim mjestima gotovo hladnog jutra, tokom dana u svim krajevima Srpske slijedi nagli i dramatičan preokret vremena.
Jutro je osvanulo pretežno vedro i svježe, dok je na istoku i sjeveroistoku bilo umjereno oblačno.
Najhladnije bilo je u Ribniku, Rudom, Foči i na Han Pijesku sa svega 11 stepeni.
U Višegradu su izmjerena 12 stepeni, na Čemernu 13 stepeni, dok su Mrkonjić Grad i Prijedor zabilježili 14 stepeni.
Bileća i Novi Grad osvanuli su na 15 stepeni, u Banjaluci je bilo 16 stepeni, a u Doboju 17 stepeni.
Bijeljina je mjerila 18 stepeni, dok je u Trebinju zatečeno zabrinjavajuće toplih 21 stepen u sedam časova.
Ali, tu nije kraj temperaturnom šoku!
Republika Srpska
Vlada Srpske o odobravanju sredstava za isplatu novčane pomoći učenicima i studentima
U nastavku dana Srpsku očekuje sunčano i izuzetno toplo vrijeme uz umjerenu prolaznu oblačnost, pod uticajem vazdušnog grebena sa jugozapada i priliva znatno toplijeg vazduha.
Živa u termometru leteće uvis, pa će maksimalna dnevna temperatura u većini krajeva dostići od 30 do čak 35 stepeni, dok će i u višim predjelima biti veoma toplo sa 27 stepeni.
Duvaće slab do umjeren istočni vjetar koji će uveče skretati na jugozapadni, a jutarnja bura na jugu zemlje tokom dana će oslabiti.
U Banjaluci se danas takođe očekuje pravi sunčani preokret nakon svežijih 16 stepeni ujutru, tokom dana nas čeka toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost i maksimalnu temperaturu koja će ići sve do tropskih 35 stepeni.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h6
Scena
6 h0
Svijet
6 h0
BiH
6 h9
Društvo
6 h0
Društvo
16 h0
Društvo
17 h0
Društvo
17 h0
Najnovije
Najčitanije
13
36
13
35
13
30
13
24
13
13
Trenutno na programu