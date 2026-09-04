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U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

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04.09.2026 08:26

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Дрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Pet ljudi je poginulo, a 14 povrijeđeno u protekla 24 časa u ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast, rekao je vršilac dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev.

"Kao rezultat udara ukrajinskih oružanih snaga na okrug Šebekinski, pet ljudi je poginulo, uključujući osoblje hitne pomoći. U okruzima Grajvoronski, Rakitjanski i Šebekinski povrijeđeno je 14 ljudi", rekao je Šuvajev na MAKS-u.

On je dodao da je devetoro povrijeđeno prebačeno u bolnicu, kao i da ljekari procjenjuju stanje jednog od njih kao teško.

Tokom proteklog dana, ukrajinske oružane snage su 148 puta napale teritoriju Belgorodske oblasti. Ukupno je pogođeno 15 okruga.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

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