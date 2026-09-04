Logo

Vlada Srpske o odobravanju sredstava za isplatu novčane pomoći učenicima i studentima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 07:37

Komentari:

6
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i redovnim studentima u Republici Srpskoj.

Vlada će razmatrati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za relizaciju projekta "Izgradnja auto-puta na Koridoru `Pet-ce` kroz Republiku Srpsku, od petlje Johovac do Vukosavlja".

избори гласање 1

BiH

Počinje izborna kampanja za opšte izbore u BiH

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o utvrđivanju programa/projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Vlada bi trebalo da razmatra i prijedlog uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Pred ministrima će biti i informacije o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za prvih šest mjeseci ove godine sa prijedlogom zaključka i prijedlogom odluke.

Trebalo bi da bude razmatrana i informacija o prioritetnom kapitalnom projektu "Izgradnja gradskog trga sa spomen-obilježjem i parkom u opštini Čelinac, prva faza radova".

Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o potrebi realizacije projekta prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe droge u školskoj populaciji Republike Srpske.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu: Iranski režim posustaje, slabiji je nego ikad

Početak sjednice Vlade Republike Srpske je zakazan u 8.00 časova.

Nakon završetka sjednice biće objavljeno saopštenje. Snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku sjednice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vlada Republike Srpske

sjednica

Jednokratna pomoć

Komentari (6)

Pročitajte više

Пиштољ, оружје

Scena

Poznati muzičar ubijen sa trudnom ženom i kćerkom

6 h

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Svijet

Masovno trovanje hranom: Razboljelo se oko 2.000 učenika i nastavnika

6 h

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu: Iranski režim posustaje, slabiji je nego ikad

6 h

13
Велики празник и стари обичај: Ево зашто данас ваља да потрошите новац

Društvo

Veliki praznik i stari običaj: Evo zašto danas valja da potrošite novac

6 h

0

Više iz rubrike

Свечаност Привредна комора Израела

Republika Srpska

Predsjednik Izraela: Privredna komora Izraela u Banjaluci - pokretač jačanja veza sa Srpskom

15 h

19
Додик: Пријатељство Српске и Израела није настало јуче, грађено је кроз историју

Republika Srpska

Dodik: Prijateljstvo Srpske i Izraela nije nastalo juče, građeno je kroz istoriju

15 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.

Republika Srpska

"Otvaranje Kancelarije Privredne komore Izraela važan korak u jačanju ekonomskih veza"

16 h

0
Израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихај Шикли

Republika Srpska

Šikli: Moramo preći sa prijateljstva na investicije, Izrael ima mnogo da ponudi

16 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima