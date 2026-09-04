Vlada Srpske o odobravanju sredstava za isplatu novčane pomoći učenicima i studentima

Vlada Republike Srpske razmatraće danas prijedloge odluka o odobravanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i redovnim studentima u Republici Srpskoj.

Vlada će razmatrati informaciju o pokretanju procedure za kreditno zaduženje za relizaciju projekta "Izgradnja auto-puta na Koridoru `Pet-ce` kroz Republiku Srpsku, od petlje Johovac do Vukosavlja".

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Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o utvrđivanju programa/projekata od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Vlada bi trebalo da razmatra i prijedlog uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Pred ministrima će biti i informacije o radu i finansiranju predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za prvih šest mjeseci ove godine sa prijedlogom zaključka i prijedlogom odluke.

Trebalo bi da bude razmatrana i informacija o prioritetnom kapitalnom projektu "Izgradnja gradskog trga sa spomen-obilježjem i parkom u opštini Čelinac, prva faza radova".

Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o potrebi realizacije projekta prevencije i ranog otkrivanja zloupotrebe droge u školskoj populaciji Republike Srpske.

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Početak sjednice Vlade Republike Srpske je zakazan u 8.00 časova.

Nakon završetka sjednice biće objavljeno saopštenje. Snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku sjednice.