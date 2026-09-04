Veliki praznik i stari običaj: Evo zašto danas valja da potrošite novac

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog mučenika Agatonika, hrišćanskog svetitelja iz 4. vijeka, u narodu poznatijeg kao Arlijevdan.
Sveti Agatonik živio je u Nikomediji i hrabro propovijedao jevanđelje među paganima. Tokom stravičnih progona hrišćana pod carem Maksimijanom, uhapšen je zajedno sa drugim vijenima, podnio je strašne muke i na kraju je posječen mačem u Trakiji. U njegovu čast, kasnije je u Carigradu podignut veličanstven hram.
Dan Svetog Agatonika pada u doba Međudnevice, odnosno u period između Velike i Male Gospojine. Od davnina se u ovom periodu organizuju veliki narodni sabori i vašari, a za ovaj dan vezuju se i posebni običaji.
Prema narodnom vjerovanju, danas posebno "valja trgovati". Vjeruje se da je sve što se na današnji dan pazari izuzetno dobro za napredak i blagostanje doma, zbog čega su naši stari upravo na Arlijevdan obavljali sve najveće kupovine u godini.
Pored toga, narod smatra da je ovo idealno vrijeme za susrete, mirenje i obnovu prijateljstava, kako bi se u miru i slozi dočekala predstojeća zima, prenosi Informer.
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