Nema mira za Srbe: Otac krvnički pretučen, na sina pucano

Nema mira za Srbe u drugom entitetu. Otac i sin su napadnuti u Vogošći. Devedesetdvogodišnjak je krvnički pretučen. Na njegovog šezdesetosmogodišnjeg sina je pucano, srećom, nije pogođen. Porodica danas nije htjela pred kameru. Iz straha nisu htjele ni komšije. Iza nje imaju samo riječi hvale za napadnutng A.Š., zato ih je napad iznenadio.

Pričaju da je u tom kraju ranije bilo obijanja pojedinih objekata. Blizu kuće oštećenog smo zatekli Dušana Šehovca iz Udruženja “Istina i Pravda”. Došao je, priča nam, da dokumentuje napad.

„Da dobijemo pravu informaciju o tome šta je prethodilo ovom događaju, da li su ovom događaju prethodili određeni napadi na porodicu, određene prijetnje, određene prijetnje po imovinu, po ličnost, po integritet, po srpski identitet. Sam pojam Srbin pravoslavac nije dobro ovdje u Sarajevu dočekan, posebno u ovim danima“, rekao je Dušan Šehovac, predsjednik Udruženja "Istina i pravda".

Kantonalno ministarstvo ne potvrđuje navode o upotrebi vatrenog oružja. Dvadesetsedmogodinji i dvadesetpetogodišnji napadač sada slobodno šetaju Vogošćom. Iz kantonalnog tužilaštva kažu da nije bilo zakonskog osnova za dalje zadržavanje.

"Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, a nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS, osumnjičeni za pokušaj razbojništva su pušteni, budući da nije bilo zakonskog osnova za dalje zadržavanje. Nakon što MUP KS dostavi Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Tužilaštvo KS će odlučiti o daljim radnjama u predmetu", rekla je Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH traži da kantonalno tužilaštvo naredi MUP-u da istraži detalje o napadu i fokusira se na nacionalnu pripadnost oštećenih.

„Ako to MUP Sarajevo kaže da je to obična pljačka ili htjeli su nešto da ukradu iz kuće, da to nema nikakve veze ovo stari Srbi, ovo dva mlada Bošnjaka, onda je to drugo, onda je to jedna apsolutna neprofesionalnost koja je karakteristična za MUP Sarajevo“, rekao je Đorđe Radanović, Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

Samo je Srpska sigurna za Srbe u BiH, kategoričan je Staša Košarac.

„Ne ulazeći u individualna prava ljudi, mislim da treba prestati s iluzijama da je moguće Srbima živjeti u FBiH. To potvrđuju napadi ili, rekao bih, prije svega kvalifikacija događaja. Mislim da je potpuno smiješno, neprihvatljivo da se pokušaj ubistva tretira kao pokušaj razbojništva“, rekao je Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara BiH.

Premijer Srpske traži od Federacije BiH da zaštiti srpske povratnike i obezbijedi im miran i siguran život na njihovim ognjištima. Nadležni, kaže Savo Minić, mora da utvrde motiv, pronađu i kazne odgovorne. I na ovaj napad na Srbe, međunarodna zajednica je ostala nijema.