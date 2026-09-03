ATV obišao kuću Srbina iz Vogošće koji je napadnut: "Komšije zabrinute za njegovo stanje"

Napadnuti 92. srpski domaćin iz Vogošće, koji desetu deceniju živi, na svom imanju u Vogošći, primjer je dobrog čovjeka, kažu komšije. Komšije, koje nisu htjele pred kameru, došli su da obiđu njegovog sina koji je sa njim bio u kući kada se napad dogodio. Kao i ekipa ATV zatekli su zaključenu kuću.

Kažu, zabrinuti su za njegovo stanje, dodaju da je bio u bolnici, ali da se sada o njemu brine kćerka. Pričaju da je A.Š. iako u poznim godinama vrlo vrijedan i pokretan čovjek, koji je i ovo ljeto radio na imanju.

Ispred kuće smo i Dušana Šehovca iz udruženja “Istina i Pravda” koji je došao da dokumentuje napad na devedesetdvogodišnjaka, A.Š. Za koga se sumnja da je napadnut iz nacionalnih razloga.

“Došao sam ovdje, nisam nikoga zatekao, ali sam napravio filmsku reportažu, da to bude osnova ako uspijem razgovarati sa članovima porodice da dobijemo pravu informaciju o tome šta je prethodilo ovom događaju, da li su ovom događaju prethodili određeni napadi na porodicu, prijetnje, prijetnje po imovinu, po ličnost, integritet, po srpski identitet”, rekao je Šehovac.

Dušan Šehovac ATV

Šehovac apeluje na porodicu da da javnosit prave podatke o tome kako žive prethodnih godina, a od Tužilaštva da objave podatke o stvarnim motivima o napadu.

“Sam pojam Srbin, pravoslavac nije dobro ovdje u Sarajevu dočekan, posebno u ovim danima kada se razvila teška polemika o tome da li Srbi imaju pravo da na neki način obilježe smrt, komandanta vojske Republike Srpske”, zaključio je Šehovac.

Sagovornik ATV-a zaključuje da je razočaran Srbima koji žive u Federaciji BiH što godinama ćute o problemima koje preživljavaju, već ih, kako navodi, moraju čuvati udruženja iz Bijeljine, Banjaluke, Beograda.