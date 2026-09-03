Prvi snimci kovčega sa tijelom Ratka Mladića: Prekriven je sa dvije zastave

Autor:ATV redakcija
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Avion Vlade Srbije sa tijelom generala Ratka Mladića sletio je oko 17.50 časova na beogradski aerodrom “Nikola Tesla”.
U avionu kojim je iz Haga dopremljeno tijelo generala Mladića su sin generala Mladića, Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića.
Kovčeg sa tijelom Mladića prekriveno je sa dvije zastave - Republike Srbije i Republike Srpske.
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Avion u kom je tijelo generala Mladića sletio u Beograd
Brojne policijske snage raspoređene su na svim raskrsnicama od auto-puta ka beogradskom naselju Dedinje, odnosno Vojno-medicinskoj akademiji /VMA/, gdje se očekuje da uskoro stignu posmrtni ostaci generala Ratka Mladića.
Na ulazu u VMA prisutni su i pripardnici Vojske Srbije, javlja izvještač Srne.
Očekuje se da će biti blokiran i saobraćaj na dionicama u Beogradu kojima treba da prođe kovčeg sa tijelom generala Mladića.
Brojni gađani okupili su se na mostovima iznad auto-puta kuda će biti prevezen kovčeg sa tijelom generala Mladića i istakli transparente u znak poštovanja nekdašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.
Na transparentima piše "Junaci nikad ne umiru!" i "Generale, hvala!".
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