Poznato vrijeme i mjesto sahrane generala Ratka Mladića

Autor:ATV redakcija
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Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu.
Sahrana je zakazana za ponedjeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.
Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu poslednju počast prije sahrane.
Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.
Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30 časova.
Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gdje će Ratko Mladić biti sahranjen.
(Alo)
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