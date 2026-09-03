Poznato vrijeme i mjesto sahrane generala Ratka Mladića

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu.

Sahrana je zakazana za ponedjeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu poslednju počast prije sahrane.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Tijelo će biti izloženo u Crkvi Svetog Luke

Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gdje će Ratko Mladić biti sahranjen.

(Alo)