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Poznato vrijeme i mjesto sahrane generala Ratka Mladića

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03.09.2026 17:08

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Foto: Srna

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića biće održana u subotu, 5. septembra, u Domu Vojske u Beogradu.

Sahrana je zakazana za ponedjeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju.

Građani će imati priliku da se oproste od Ratka Mladića i odaju mu poslednju počast prije sahrane.

Komemoracija će biti održana 5. septembra u 12 časova u Domu Vojske, koji se nalazi u Ulici Braće Jugovića u Beogradu.

Tijelo će biti izloženo u Crkvi Svetog Luke

Tijelo Ratka Mladića biće u ponedjeljak, 7. septembra, izloženo u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Građani će moći da mu odaju počast u periodu od 9 do 12.30 časova.

Opelo će početi u 12.35 časova, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gdje će Ratko Mladić biti sahranjen.

(Alo)

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Ratko Mladić

Ratko Mladić sahrana

Beograd

sahrana

Srbija

Umro Ratko Mladić

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