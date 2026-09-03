Slavimo velikog sveca, ako imate problem sa vidom ne preskačite običaj

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva 4. septembra obilježava praznik posvećen Svetom mučeniku Agatoniku, hrišćanskom svetitelju iz 4. vijeka koji je život posvetio propovedanju vjere. Prema predanju, Agatonik je živeo u Nikomediji i među Grcima širio hrišćansko učenje, pozivajući ljude da se okrenu Jevanđelju.
Njegovo ime ostalo je upamćeno i po priči da je uspeo da prevede čitav jedan grad u hrišćansku vjeru. Riječ je o Želinu, mjestu koje se prema predanju nalazilo na prostoru današnje Severne Makedonije.
Vrijeme u kojem je Agatonik živeo bilo je obeleženo progonom hrišćana, a upravo zbog svoje vjere svetitelj je stradao zajedno sa drugim hrišćanima.
Za vrijeme progona hrišćana pod carem Maksimijanom, Agatonik je uhapšen zajedno sa drugim vernicima. Nakon hapšenja odveden je u Vizantiju, gdje su hrišćani bili mučeni zbog svoje vjere.
Prema crkvenom predanju, Agatonik i ostali zarobljeni hrišćani na kraju su pogubljeni pred carem Maksimijanom. Njegovo stradanje zbog vjere učinilo ga je jednim od mučenika koje pravoslavni vernici vekovima pamte i poštuju.
U Carigradu je kasnije podignut i hram posvećen Svetom Agatoniku, čime je dodatno potvrđen značaj koji je ovaj svetitelj imao u ranom hrišćanskom predanju.
Sveti mučenik Agatonik jedna je od krsnih slava koju obeležavaju pojedine porodice u Srbiji. Vjernici koji ga slave kao svog zaštitnika 4. septembra okupljaju porodicu i prijatelje i u molitvi obeležavaju dan posvećen svetitelju.
Ovaj praznik posebno mjesto ima i u narodnom kalendaru. Sveti Agatonik pada u vrijeme Međudnevice, kako se u narodu naziva period između Male i Velike Gospojine.
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Upravo je ovo doba godine tradicionalno bilo povezano sa različitim narodnim okupljanjima, vašarima i saborima širom Srbije. Zbog toga se i za 4. septembar vezuju običaji koji su, pored verskog, imali i snažan društveni značaj.
U narodnom vjerovanju, period Međudnevice bio je pogodan za susrete, dogovore i trgovinu. Zato su se u mnogim mjestima održavali vašari na kojima su se okupljali prodavci i kupci i nudili različitu robu.
Vjerovalo se da ovakva okupljanja nisu važna samo zbog trgovine. Bila su prilika da se ljudi sretnu, obnove prijateljstva, razgovaraju i u miru dočekaju hladnije dane.
Otuda i običaj da se na ovaj dan "valja" trgovati, u suprotnom ga može "pratiti maler", ali i da se ljudi okupljaju i održavaju dobre odnose. Narodni običaji koji prate ovaj period predstavljaju spoj svakodnevnog života, tradicije i verovanja koja su se prenosila generacijama.
Svetom Agatoniku narodna tradicija pripisuje i ulogu zaštitnika ljudi koji se suočavaju sa zdravstvenim tegobama, naročito onima koje se povezuju sa vidom i kožom.
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Zbog toga pojedini vernici na njegov praznik odlaze u crkvu, pale sveće i mole se za zdravlje, pomoć i zaštitu svojih najbližih. Kao i kod drugih narodnih verovanja vezanih za svetitelje, ove običaje treba posmatrati u okviru tradicije i narodnog predanja.
Praznik Svetog Agatonika tako objedinjuje sjećanje na hrišćanskog mučenika, krsnu slavu pojedinih porodica i običaje koji su se vijekovima vezivali za početak septembra. Dan posvećen ovom svetitelju podsjeća i na značaj vjere, istrajnosti i zajedništva, vrijednosti koje su kroz generacije ostale dio srpske tradicije.
(Ona.rs)
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