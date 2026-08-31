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Sutra je dan kad se čuda dešavaju! Slavimo mučenika

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 20:59

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Црква
Foto: pexels/Elina Volkova

Kada se pred vama nađu životne prepreke koje djeluju neprelazno, često zaboravljate koliko snage nosite u sebi ukoliko imate čvrstu vjeru.

Srpska pravoslavna crkva sutra obilježava praznik posvećen izuzetnom čovjeku čija je životna priča ravna najuzbudljivijim filmskim scenarijima, a čija je žrtva ostavila neizbrisiv trag u hrišćanskoj istoriji.

Rat je ovdje sve promenio

U vreme vladavine rimskog cara Maksimijana, Sirijom je upravljao nemilosrdni nametnik Antioh, čovjek koji je progonio hrišćane na svakom koraku. Među brojnim vojnicima nalazio se i Andrej, tribun čija je hrabrost u bitkama bila nadaleko poznata. Kada je persijska vojska iznenada udarila na rimske granice, uplašeni Antioh se setio upravo Andreja i poverio mu vrhovnu komandu nad vojskom, proglasivši ga stratilatom, odnosno vrhovnim zapovednikom.

Prije polaska u bitku, Andrej je okupio svoje vojnike koji su tada još uvijek bili pagani. Pokazao im je da lažni idoli nemaju moć i pozvao ih da se uzdaju u jedinog istinitog Boga. Poneseni njegovim riječima, vojnici su jurnuli na neprijatelja i izvojevali neverovatnu pobjedu.

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Videvši silu Božju na djelu, 2593 vojnika zajedno sa svojim zapovednikom poverovalo je u Hrista, shvativši da im je nevidljiva ruka pomogla da savladaju višestruko brojnije Persijance.

Ognjeni krevet, a spletke gorke

Zavidni starešine ubrzo su prijavile Andreja Antiohu, optuživši ga da slavi raspetog Boga. Uslijedila su teška iskušenja i mučenja, među kojima je najpoznatije stradanje na užarenom gvozdenom krevetu. Vatra po Božjoj volji nije mogla da naudi hrabrom ratniku, pa su vlasti bile primorane da ga privremeno puste na slobodu iz straha od pobune u vojsci.

Saznajući za careve tajne planove o novom likvidiranju, Andrej je sa svojim vjernim saborcima otišao u grad Tars kod episkopa Petra gde su svi redom kršteni.

Tragičan kraj

Bježeći pred poterom novog nametnika Selevka, vjernici su spas potražili u planinskim gudurama Tavrosa. U zabačenom klancu, dok su se molili i čekali svoje mučeničke vjenac, opkolila ih je rimska vojska. Niko od njih nije želio da se brani. Svi vojnici predali su svoje živote bez trunke straha, a njihova krv potocima se slila na zemlju 19. avgusta, u osam sati ujutro.

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Na mjestu gdje je prolivena nevina krv mučenika, u istom trenutku izbio je izvor ljekovite vode. Meštani i putnici namjernici i danas posjećuju ovo mjesto tražeći spas za svoje bolesti, jer je molitvama Svetog Andreje voda sa ovog izvora dobila čudesnu moć isceljenja.

Neka vas ovaj veliki praznik podsjeti da prava snaga dolazi iz čiste duše i nepokolebljive nade.

(Ona.rs)

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