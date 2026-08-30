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Славимо Светог мученика Мирона: Ово данас обавезно урадите за заштиту од невоља

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:00

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Славимо Светог мученика Мирона: Ово данас обавезно урадите за заштиту од невоља
Фото: ATV

Српска православна црква и вјерници данас славе дан сјећања на Светог мученика Мирона, свештеника који је због своје привржености Христу страшно страдао.

Свети мученик Мирон био је свештеник у Ахаји у 3. вијеку. Потицао је из богате и угледне породице, а предање каже да је био благ и кротак човјек кога су вјерници вољели, а чак и незнабошци поштовали.

Међутим, у вријеме цара Декија наступио је велики прогон хришћана. На сам Божић, војска је упала у цркву у којој је Мирон служио литургију, извела га пред окупљени народ и почела да га мучи, захтијевајући да се одрекне своје вјере.

Мучење овог светитеља било је страшно – прво су га спаљивали, а легенда каже да га је од ватре спасао анђео који му се јавио и заштитио га. Након тога, почели су да му деру кожу, дио по дио.

Свети Мирон, без обзира на то што је трпио страшне болове, није поклекао. У једном тренутку чак је дограбио комад сопствене кожице и њиме ударио римског судију у лице. Након тога је одведен у град Кизик и тамо посјечен.

Ипак, народ није заборавио доброту и благост Светог Мирона. И данас му се моле, а он важи за заштитника кротких и невиних људи који никоме нису учинили никакво зло.

Вјерује се да ће им овај светитељ притећи у помоћ и спасити их сваке невоље ако у цркви запале свијећу и помоле му се.

„Мученик Твој Господе, Мирон, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.”

(Информер)

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Свети мученик Мирон

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