Velika Gospojina – šta praznujemo 28. avgusta?

Praznik se obilježava 28. avgusta, a posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice, odnosno njenom prelasku iz zemaljskog života u vječnost.

Prema crkvenom predanju, nakon Vaznesenja Gospoda Isusa Hrista, Presveta Bogorodica je živjela u Jerusalimu, brinući o ranoj hrišćanskoj zajednici. Pred kraj njenog zemaljskog života, apostoli su se, po Božijoj promisli, okupili iz različitih krajeva svijeta kako bi bili uz nju. Nakon njene smrti, sahranjena je u Getsimanskom vrtu, a hrišćanska tradicija svjedoči o njenom uznošenju na nebo.

Velika Gospojina jedna je od najvažnijih slava i hramovnih praznika u srpskom narodu. Mnoge porodice, crkve i manastiri posvećeni su Presvetoj Bogorodici, a praznik se posebno svečano obilježava u brojnim mjestima širom Republike Srpske i Srbije.

Prazniku prethodi dvonedjeljni Gospojinski post, koji počinje 14. avgusta i završava se na Veliku Gospojinu. Vjernici ovaj period provode u postu, molitvi i pripremi za praznik.

Narodno vjerovanje

U narodu se Velika Gospojina doživljava i kao praznik koji označava kraj ljeta i približavanje jeseni. Prema narodnom vjerovanju, nakon ovog praznika priroda postepeno mijenja svoje lice, a počinje i period pripreme za jesenje radove.

Velika Gospojina podsjeća na značaj vjere, nade i porodičnog zajedništva, a za pravoslavne hrišćane predstavlja dan posvećen Presvetoj Bogorodici, kojoj se vjernici obraćaju molitvama za zdravlje, mir i blagoslov.