BiH pred novim udarom vrućine: Živa u termometru ide na 40!

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 13 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 24 stepena, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 30 i 35 stepeni. Na jugu zemlje temperatura će dosezati 37 stepeni.

U petak, 28. augusta, očekuje se sunčano i veoma vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura bit će između 16 i 21 stepen, na jugu do 26 stepeni, dok će dnevna temperatura iznositi od 34 do 40 stepeni.

Subota, 29. augusta, donosi nešto nestabilnije vrijeme. Preovladavaće umjerena oblačnost, a širom zemlje mogući su prolazni pljuskovi i grmljavina. Pljuskovi lokalno mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura kretaće se između 17 i 22 stepena, na jugu do 27 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 30 i 35 stepeni, a na jugu do 38 stepeni.

U nedjelju, 30. avgusta, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi najizgledniji su na području Hercegovine te u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Jutarnja temperatura biće između 13 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 24 stepena, dok će dnevna temperatura iznositi od 29 do 34 stepena, a na jugu do 37 stepeni, piše Kliks