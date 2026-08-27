Slavimo velikog proroka Miheja: Vjeruje se da štiti od nesreće, jedan običaj danas posebno treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju dan Svetog proroka Miheja Drugog, koji je prema predanju, predvideo mjesto rođenja Isusa Hrista.

Mihej je veći dio života proveo propovedajući svojim sunarodnicima, ukazujući na njihovo idolopoklonstvo i usvajanje poganskih običaja. Bio je snažan protivnik tadašnjih vlastodržaca.

Vjeruje se da je Sveti Mihej predvideo propast i uništenje Jerusalima i Samarije, koje su zadesile Heldejci, odnosno Asirci.

Pored ovih događaja, Sveti Mihej je prorekao dolazak Spasitelja, sina Božijeg, Isusa Hrista, kao i mjesto Njegovog rođenja.

Neki crkveni izvori navode da je prorok Mihej preminuo prirodnom smrću, dok drugi tvrde da je zbog svog proročanstva o Jerusalimu, koje nije bilo po volji caru Judinom i narodu judejskom, izgubio život.

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Ipak, prema nekim spisima proroka Jeremije, postoji mišljenje da je Mihej umro prirodnom smrću, završivši svoj bogougodni život u rodnom selu Morasi.

Prema predanju, na današnji dan, 27. avgusta, preporučuje se odlazak u crkvu i molitva ovom svetitelju.Vjeruje se da Sveti Mihej štiti svakoga ko mu se obrati čistog srca, čuvajući ga od zla i nesreće.

(kurir)